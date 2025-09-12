Mujer pagaba los servicios con el dinero que recibía de una red de explotación sexual de menores

Las autoridades acabaron con una red de explotación sexual infantil que operaba en Bogotá y Medellín. Fueron capturados seis miembros que estaban detrás de reclutar a las víctimas de dos a 12 años.

La operación se puso en marcha tras la información proporcionada por autoridades estadounidenses. Una captura realizada en Virginia permitió evidenciar la existencia de contenido sexual que involucraba a menores colombianos, quienes eran obligados a realizar contenido pornográfico que luego era vendido por canales digitales.

Contenido era vendido por canales digitales

Entre los arrestados se encuentran dos mujeres con vínculos familiares directos con un par de víctimas: la mamá y la abuela de dos niñas de cinco y 11 años. “Más de 350 vídeos y más de 400 imágenes nos permitieron judicializar a este actor criminal”, sostuvo el director de Protección y Servicios Especiales, coronel Joaquín Darío Medrano.

Una de las capturadas, identificada como ‘La Abuela’, habría utilizado los ingresos para cubrir los gastos básicos del hogar, tales como el pago del agua, la luz, comprar mercado u otros servicios básicos.

Más de 24 mil páginas bloqueadas en 2025

Durante este 2025, la Policía ha bloqueado 24.732 páginas web con contenido sexual que involucra menores de edad, mientras que 2.649 personas han sido capturadas y se han efectuado 103 aprehensiones.

El tema de la explotación sexual y trata de menores es una problemática que ha ido en alza en el país. Hace algunas semanas, el concejal de Bogotá, David Saavedra, dio a conocer preocupantes cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, Defensoría y otras entidades.

Saavedra señaló que nueve de cada 10 víctimas eran mujeres adolescentes. Además, los focos de las redes han estado en las principales ciudades, tales como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

“El país no puede seguir indiferente mientras redes criminales reclutan y explotan mujeres y menores sin que haya condenas ejemplares”, señaló.