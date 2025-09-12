CANAL RCN
Colombia Video

Imágenes | Escuela rural quedó completamente destruida por incendio: más de 50 niños están sin clases

Se destruyeron más de 100 pupitres, video beams y todo el material pedagógico usado para las clases.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
08:13 a. m.
Una emergencia destruyó por completo la infraestructura educativa del Instituto Técnico Agropecuario de Santa Helena del Opón, en Santander, dejando a más de 50 estudiantes sin el único espacio en el que recibían sus clases.

El hecho, que ocurrió en la Escuela del corregimiento San Juan Bosco La Verde, redujo la totalidad del aula a escombros en cuestión de horas.

Fuerte incendio destruyó por completo una escuela rural en Santander

El incendio arrasó la estructura donde se concentraban las actividades académicas de más de medio centenar de niños del municipio.

Las llamas destruyeron por completo 150 pupitres, video beams, computadores, impresoras, televisores, material pedagógico, paredes, techos y cada elemento didáctico del aula.

Según el reporte de la comunidad educativa, el fuego avanzó con tal velocidad que en menos de dos horas todo lo que hacía parte del salón desapareció entre las llamas.

Andrea González, secretaria de Planeación de Santa Helena del Opón, confirmó que ya se adelantan los procedimientos oficiales para documentar los daños:

Estamos ya, tomamos todas las evidencias, estamos tomando el inventario de lo que había en este salón.

¿Qué pasará con los niños que quedaron sin escuela por un incendio en Santander?

La comunidad educativa del municipio hizo un llamado contundente a las autoridades departamentales y nacionales; pues, padres y profesores aseguran que, si no se interviene con inmediatez, podría generarse un problema de deserción escolar en esta zona rural, donde no existe otro espacio habilitado para reemplazar el aula perdida.

Ahora, mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto cortocircuito que habría desencadenado la emergencia, los habitantes de San Juan Bosco La Verde esperan ayuda para reconstruir la única aula que sostenía el proceso educativo de sus hijos.

