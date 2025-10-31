“La discoteca no le colaboró en absolutamente nada”: padre de María José Ardila tras su muerte por reto con alcohol en Cali

Cali continúa conmocionada por la trágica muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que falleció tras participar en un reto que consistía en consumir alcohol en exceso, presuntamente promovido por una discoteca del norte de la ciudad.

La estudiante de ingeniería, madre de un bebé de apenas 10 meses, permaneció cuatro días en una unidad de cuidados intensivos con muerte cerebral antes de fallecer.

El padre de la joven, Andrés Ardila, expresó su dolor y frustración por lo ocurrido: “La discoteca no le colaboró en absolutamente nada”, denunció, asegurando que incluso “no la dejan tomar agua en un momento dado”.

La familia hizo un llamado urgente a la sociedad para evitar que tragedias como esta se repitan.

Muerte cerebral por intoxicación extrema reabre debate sobre retos virales

Según el testimonio de Ardila, “no había forma de salvarla, tenía una muerte cerebral inminente”. La joven habría alcanzado niveles extremos de intoxicación etílica durante el reto, lo que provocó un colapso irreversible.

Jorge Quiñones, toxicólogo de la Universidad del Valle, explicó que “ella pudo haber tenido una colemia en el límite de tres o de cuatro, pero el cuerpo de ella por su fragilidad propia de su naturaleza femenina no soportó y el cerebro se desconectó”.

La Secretaría de Salud realizó una inspección al establecimiento donde ocurrieron los hechos. El único hallazgo irregular fue la falta de un documento de uso de suelo. Sin embargo, la familia insiste en que debe haber una mayor responsabilidad social por parte de estos lugares. “¿Qué están ofreciendo? ¿Qué le están diciendo que hagan a esas personas que están llegando allí?”, cuestionó el padre de María José.

Familia de María José pide que su muerte no sea una cifra más tras tragedia en discoteca

La tragedia ha generado una profunda reflexión sobre los riesgos de los retos virales, especialmente en fechas como Halloween y fin de año, cuando aumentan las celebraciones entre jóvenes.

“Es muy doloroso, no solamente para la familia, sino todo el impacto que esta situación ha generado”, dijo Ardila, quien también hizo un llamado a los padres a estar más atentos a los contenidos que circulan en redes sociales.

El establecimiento implicado lamentó lo sucedido a través de un comunicado y aseguró estar a disposición de las autoridades. Mientras tanto, la familia de María José insiste en que su muerte no debe convertirse en una estadística más: “Bueno, María José era una persona divina, era un ser de luz completamente. Ella deja a su hijo de 10 meses, un nieto divino”, concluyó su padre, visiblemente afectado.