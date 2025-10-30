CANAL RCN
Adolescente lanzó una piedra y mató a una mujer que pasaba en un carro en la vía Tuluá–Buga

Capturaron y judicializaron al menor de 16 años que le quitó la vida a una mujer tras lanzar una piedra desde un puente en Valle del Cauca.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
06:31 p. m.
Lo que comenzó como un acto irresponsable terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a una familia y tiene a un adolescente frente a la justicia.

Un joven de 16 años fue judicializado por la Fiscalía, señalado de haber lanzado una piedra contra un vehículo en movimiento, provocando la muerte de una mujer en la vía que conecta Tuluá con Buga, en el centro del Valle del Cauca.

Los elementos materiales probatorios recopilados permitieron establecer que el adolescente infractor habría lanzado la piedra que impactó el parabrisas del automóvil donde se movilizaba la mujer.

Lanzó una piedra de un puente, golpeó a una mujer en la cabeza y la mató

El fatal incidente ocurrió el pasado 9 de junio de 2025, cuando la víctima, una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo particular, recibió el impacto de una piedra en la cabeza.

El objeto, lanzado desde el puente Todos Los Santos, rompió el parabrisas del vehículo y le causó graves heridas craneales.

A pesar de haber sido trasladada de inmediato a un centro asistencial en Guadalajara de Buga, la mujer falleció al día siguiente debido a la severidad de las lesiones.

Adolescente judicializado por matar a una mujer de una pedrada en la cabeza

Testimonios de la comunidad, inspecciones en el lugar y el análisis de elementos materiales probatorios permitieron concluir que el adolescente infractor habría sido quien lanzó la piedra desde el puente.

La Sijín logró su aprehensión el pasado 28 de octubre en el barrio El Espinal, tras recibir una orden judicial emitida por un fiscal de la Seccional Valle del Cauca.

Posteriormente, el joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por el delito de homicidio agravado.

