Balacera cerca de colegio en Pradera deja tres heridos, entre ellos un menor de 14 años

Las autoridades locales informaron que el ataque habría sido dirigido contra un hombre conocido como alias Tatareto.

noviembre 01 de 2025
03:24 p. m.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Pradera, Valle del Cauca, cuando hombres armados protagonizaron una balacera en inmediaciones de un colegio justo en la hora de salida de clases.

El ataque, presuntamente dirigido contra un hombre conocido como alias Tatareto, dejó gravemente heridos a dos mujeres y a un menor de 14 años que se encontraban en el lugar.

Tres personas heridas en medio del fuego cruzado

Según el reporte oficial, los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales del municipio.

La general Sandra Rodríguez, comandante de Policía de Valle del Cauca, explicó que “presenta el intercambio de disparos al parecer entre dos actores similares. Producto de este hecho resultan lesionadas tres personas que se encontraban transitando por el bar las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios“.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra bajo atención médica especializada, mientras se adelantan operativos para dar con los responsables del ataque.

Capturan a mujer vinculada al ataque armado

Durante la persecución policial posterior al tiroteo, fue capturada la pareja de alias Pequeño, señalado como uno de los autores del ataque.

La mujer fue puesta a disposición judicial por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tráfico y fabricación de armas de fuego. Además, se incautó una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho.

La Policía anunció operativos adicionales para dar con los dos delincuentes implicados en este acto violento que sembró el temor en plena zona escolar.

