Macabro hallazgo en estación de basura entre Palmira y Rozo: encuentran cuerpo dentro de un contenedor

En Valle del Cauca investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un sistema de recolección de basuras en la zona rural del municipio de Palmira, específicamente en la estación de transferencia ubicada en la vía que comunica el corregimiento de Palmaseca con Rozo, muy cerca de Cali.

El hallazgo se produjo en un punto clave del sistema de manejo de residuos sólidos, donde los vehículos recolectores provenientes de diferentes sectores de la capital vallecaucana descargan la basura para su posterior traslado a disposición final.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo y cómo ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con la información conocida, el cuerpo fue descubierto dentro de un contenedor de residuos durante el proceso de transferencia de basura en la estación ubicada en el kilómetro 5 de la vía Palmaseca–Rozo.

Los vehículos recolectores, que en su mayoría llegan desde distintos puntos de Cali, especialmente del oriente de la ciudad, realizan allí la descarga del material recogido en su ruta diaria.

Fue en ese proceso cuando un operario notó algo inusual dentro de los residuos. Al continuar la maniobra de vaciado hacia un contenedor de mayor capacidad, se percató de la presencia de un cuerpo humano entre la basura.

¿Qué se sabe del cuerpo hallado dentro de un contenedor de basura cerca de Cali?

De acuerdo con un comunicado oficial, la central de radio recibió el aviso sobre la presencia de un cuerpo sin vida dentro de un contenedor perteneciente a una empresa encargada del manejo de residuos sólidos.

El reporte confirmó que durante el proceso de transferencia un trabajador observó el cadáver, presuntamente de un hombre, y notificó de inmediato a los organismos competentes.

¿Qué labores investigativas se adelantan en el lugar?

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las labores investigativas correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades también trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias técnicas en la zona, con el fin de avanzar en la identificación de la víctima.

¿De dónde habría salido el cuerpo?

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a establecer la trazabilidad del vehículo recolector en el que fue hallado el cuerpo, ya que este habría realizado rutas en distintos sectores de Cali antes de llegar a la estación de transferencia.

Las autoridades buscan determinar el punto exacto donde el cadáver habría sido recogido dentro del sistema de recolección de residuos, lo que será clave para esclarecer lo sucedido.