Descubren bar usado para explotar sexualmente a jóvenes que engañaban con falsas ofertas de trabajo

Un bar de apariencia común en la localidad de Barrios Unidos escondía un macabro negocio de explotación sexual. Decenas de mujeres y niñas fueron víctimas de esta banda, que operaba desde hace al menos dos años.

El modus operandi de los delincuentes consistía en reclutar y secuestrar a menores de edad y mujeres jóvenes, las cuales eran contactadas a través de Facebook y WhatsApp, ofreciéndoles supuestos trabajos como meseras o aseadoras en un café bar.

Una vez en el lugar, las despojaban de sus pertenencias, las amenazaban y las sometían a todo tipo de vejámenes, revelando la crueldad detrás de las fachadas de empleo.

Noticias RCN tuvo acceso al desgarrador testimonio de la madre de una de las víctimas, quien relató cómo su hija fue engañada y forzada.

"Mami, el trabajo donde yo fui no fue para trabajar de mesera, allí me prostituyeron. Allí me obligaron a acostarme con muchos hombres", le confesó la menor, evidenciando los momentos de horror que vivió en ese lugar.