CANAL RCN
Colombia

Investigan a servidores públicos en San Gil: habrían participado en cabalgata que dejó un caballo muerto

La cabalgata, realizada el pasado 1 de noviembre, dejó un caballo muerto, otro herido y uno atropellado.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
08:57 a. m.
Indignación es lo que se ha desatado en redes sociales, durante las semanas más recientes, tras conocerse detalles de las pasadas cabalgatas, desarrolladas en San Gil, Santander, en donde los desmanes del evento habrían provocado la muerte de un caballo y lesiones graves a otros.

Ante las aberrantes imágenes, difundidas en redes, en las que se observa al animal perder la vida, las autoridades se encuentran investigando a los servidores públicos que presuntamente habrían participado de este espectáculo.

¿Por qué investigan a los servidores públicos?

Según declaraciones de la senadora Andrea Padilla, compartidas por medio de sus redes sociales oficiales, se ofició a la Procuraduría Provincial de San Gil en donde se expusieron algunos de los principales hechos que se presentaron durante estas cabalgatas.

En este documentos se expone la existencia de videos en donde se observa, presuntamente, que un equino perdió la vida luego de haber sido obligado a desfilar pese a encontrarse en malas condiciones de salud. Así mismo, se explica que, durante el desarrollo de esta actividad, no solo un caballo murió ya que otros sufrieron graves heridas y fueron atropellados.

También, se expuso que, el pasado 30 de octubre de 2025, la Alcaldía informó que dicha cabalgata no había sido organizada por parte de ellos. No obstante, la institución habría compartido, al parecer, contenidos en redes sociales con el objetivo de promocionar el evento.

Cabe recalcar que la Procuraduría Provincial de San Gil había emitido advertencias, un día antes del desarrollo del evento, en donde se instó a la Alcaldía a recordar la importancia de la aplicabilidad de la ley Ángel y no permitir el delito de maltrato animal.

Investigación contra los presuntos participantes

Según la senadora Padilla, la Procuraduría Provincial de San Gil informó la apertura de indagación previa en contra de los servidores públicos de la Alcaldía de San Gil que tengan responsabilidad en los hechos presentados.

“Insisto alcalde, usted no es el dueño del patio trasero del municipio. El municipio no es su casa, es el territorio en el que les corresponde gobernar para garantizar la vida e integridad de todos sus habitantes, humanos y no humanos”, señaló la senadora.

