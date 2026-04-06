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Descubren fábrica de etiquetas y cajas falsas para vender aguardiente adulterado en Bogotá

El operativo evitó que miles de litros de alcohol adulterado llegaran al mercado en vísperas del Día del Padre y la temporada de alta demanda.

Valentina Bernal

junio 04 de 2026
07:03 a. m.
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En un operativo conjunto liderado por el CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, el Ejército Nacional y representantes de empresas licoreras en Bogotá, fueron capturadas dos personas y se incautó una gran cantidad de material utilizado para falsificar bebidas alcohólicas.

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¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos?

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá y Soacha. Uno de los puntos intervenidos fue una litografía ubicada en el barrio Restrepo, en el sur de la capital, donde presuntamente se elaboraban los empaques falsificados de reconocidas marcas de aguardiente y ron.

En el lugar fue hallado un hombre de 63 años que, según la investigación, se encargaba de imprimir, marcar y preparar los envases de cartón utilizados posteriormente para comercializar el licor adulterado.

Durante la diligencia judicial fueron encontrados miles de empaques en proceso de fabricación y otros completamente terminados. Además, se incautaron discos compactos con diseños de marcas registradas, muestras impresas de etiquetas y maquinaria especializada para la falsificación de los productos.

Así operaba la red de locales que falsificaba etiquetas de licor en Bogotá

De acuerdo con los investigadores, la red funcionaba mediante una cadena organizada de producción.

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Primero se conseguían los cartones utilizados para los empaques. Posteriormente, estos eran impresos y marcados con logos y diseños que imitaban a marcas reconocidas del mercado.

Finalmente, los envases eran trasladados a un inmueble en Soacha, donde se realizaba el llenado con licor adulterado y el sellado final para su distribución.

¿Qué hallaron en las segunda fabrica de licor adulterado en Bogotá?

En el segundo allanamiento, realizado en Soacha, fue capturado otro hombre señalado de participar en el proceso de envasado y sellado de las bebidas adulteradas.

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En este lugar las autoridades encontraron más de 2.600 estampillas falsas, cientos de etiquetas de diferentes licores, botellas vacías, tapas, empaques, litros de alcohol sin envasar y cientos de unidades listas para ser comercializadas.

También fueron halladas varias máquinas utilizadas para sellar y dar apariencia legal a los productos.

Las autoridades estiman que toda la mercancía incautada tendría un valor superior a los 1.500 millones de pesos en el mercado ilegal.

¿Qué se sabe de las personas que operaban en estas falsas fábricas?

El hombre detenido en la litografía fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de carácter rentístico, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y usurpación de derechos de propiedad industrial.

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Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar el alcance de la organización y establecer si existen más personas involucradas en la red.

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