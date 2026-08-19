Gobierno declara emergencia económica y social en 15 departamentos

Este miércoles 19 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1261 de 2026 que declara la emergencia económica, social y por grave

calamidad pública en 15 departamentos tras el terremoto.

La medida, que tiene una duración inicial de 30 días calendario, establece medidas extraordinarias "con el fin de conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

El decreto habilita al Gobierno Nacional para expedir normas con fuerza de ley en materias presupuestal, contractual, crediticia, tributaria, de vivienda, salud, educación, transporte, servicios públicos y reconstrucción de infraestructura.

Entre las medidas anunciadas está la flexibilización de subsidios de vivienda, movilización de recursos del Sistema General de Regalías, alivios tributarios, protección del empleo y mecanismos extraordinarios de contratación.

¿Cuáles son los departamentos que cubre la emergencia económica y social?

Se trata de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la emergencia económica permitirá generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social.

Señaló que las facultades extraordinarias estarán limitadas a las necesidades derivadas de la emergencia.

“Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor”, puntualizó.

Este es el balance del terremoto hasta la fecha

Diez días después del terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que el balance es de 314 personas fallecidas, 4.437 heridas, 262 desaparecidas, 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, y 471 municipios con afectación directa.

Más de 147.464 familias quedaron damnificadas, afectando a 262.154 personas.

En cuanto a infraestructura el reporte oficial es de afectaciones en 3.470 centros educativos, 352 centros de salud, 449 vías, 58 puentes vehiculares y 105 acueductos.