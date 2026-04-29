CANAL RCN
Colombia

Desde hoy cambia el sentido del puente en la Avenida 68 con Calle 90, en Bogotá

Según el IDU, la medida hace parte de las obras de construcción de la troncal de Transmilenio en este corredor.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
10:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A partir de este miércoles, el puente de Cafam, ubicado en la Avenida 68 frente al centro comercial, cambia su sentido vial: ahora funcionará de sur a norte.

Recomendaciones para antes y después de los cortes de agua hoy en Bogotá
RELACIONADO

Recomendaciones para antes y después de los cortes de agua hoy en Bogotá

La medida hace parte de las obras de construcción de la troncal de Transmilenio en este corredor, uno de los más largos de la ciudad, con cerca de 3 kilómetros de intervención.

IDU busca acelerar obras en la zona

Mauricio Reina, subdirector de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), explicó que el cambio permitirá liberar el costado oriental del puente para adelantar trabajos en los andenes.

No solo es agua: este 29 de abril también habrá cortes de luz en Bogotá y Soacha
RELACIONADO

No solo es agua: este 29 de abril también habrá cortes de luz en Bogotá y Soacha

“Queremos abrir más espacio para terminar estas obras lo más rápido posible. Allí vamos a instalar redes hidrosanitarias, redes secas y entregar el espacio público en un plazo máximo de seis meses”, señaló.

Entregas parciales hasta 2027

El IDU recordó que la troncal de la Avenida 68 se construye por grupos de obra. Este año se entregarán los grupos dos, tres y cuatro, mientras que el cinco ya está en funcionamiento.

¿Por qué no habrá agua por 34 horas en 140 barrios de Bogotá?
RELACIONADO

¿Por qué no habrá agua por 34 horas en 140 barrios de Bogotá?

Los grupos seis y siete estarán listos en el segundo semestre de 2027, al igual que los grupos ocho y nueve. La meta es que la totalidad de la troncal quede habilitada a finales de 2027, mejorando la movilidad en el occidente de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Recomendaciones para antes y después de los cortes de agua hoy en Bogotá

Instituto de Protección y Bienestar Animal

IDPYBA rescata a perros en pésimas condiciones de presuntos criaderos ilegales en Ciudad Bolívar

EPS

¿Es viable el retiro de licencias de EPS anunciado por el presidente Petro?

Otras Noticias

Republica Demócrata del Congo

Congo confirma gestiones para repatriar a los 15 migrantes latinos deportados de EE.UU.

Entre ellos se encuentran varios colombianos que llevan varios días sin respuestas claras sobre su futuro tras ser deportados.

Luis Díaz

Marquinhos admite el sufrimiento que le causó Luis Díaz en el duelo ante el PSG: "Es un campeón"

Marquinhos reconoció el gran nivel de Luis Díaz tras la semifinal de Champions League. El defensor admitió el “dolor de cabeza” que le causó el colombiano en el duelo entre PSG y Bayern Múnich.

Dólar

Dólar en Colombia registra caída en la jornada de hoy: así abrió este 29 de abril

Karol G

Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redes

Ministerio de Salud

Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia