Desde hoy cambia el sentido del puente en la Avenida 68 con Calle 90, en Bogotá

A partir de este miércoles, el puente de Cafam, ubicado en la Avenida 68 frente al centro comercial, cambia su sentido vial: ahora funcionará de sur a norte.

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La medida hace parte de las obras de construcción de la troncal de Transmilenio en este corredor, uno de los más largos de la ciudad, con cerca de 3 kilómetros de intervención.

IDU busca acelerar obras en la zona

Mauricio Reina, subdirector de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), explicó que el cambio permitirá liberar el costado oriental del puente para adelantar trabajos en los andenes.

“Queremos abrir más espacio para terminar estas obras lo más rápido posible. Allí vamos a instalar redes hidrosanitarias, redes secas y entregar el espacio público en un plazo máximo de seis meses”, señaló.

Entregas parciales hasta 2027

El IDU recordó que la troncal de la Avenida 68 se construye por grupos de obra. Este año se entregarán los grupos dos, tres y cuatro, mientras que el cinco ya está en funcionamiento.

Los grupos seis y siete estarán listos en el segundo semestre de 2027, al igual que los grupos ocho y nueve. La meta es que la totalidad de la troncal quede habilitada a finales de 2027, mejorando la movilidad en el occidente de Bogotá.