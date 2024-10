Desde Venezuela dieron respuesta sobre la posible muerte de 'Iván Márquez'

En las últimas horas, desde el Gobierno Nacional aseguraron que estaban buscando confirmar una información que indicaba que el firmante de paz y líder de la Segunda Marquetalia de las disidencias las Farc, 'Iván Márquez', habría fallecido en Venezuela.

Así lo informó el comisionado de paz, Otty Patiño, quien aseguró que la información que tienen es que Márquez habría muerto en medio de un proceso quirúrgico que se adelantó en un centro médico del vecino país.

Colombia pidió información a Venezuela sobre el estado de 'Iván Márquez'

El canciller Gilberto Murillo confirmó que a través de una solicitud verbal realizada por el vicecanciller Jorge Rojas, se solicitó al gobierno venezolano información que confirmara o desmintiera los rumores sobre la posible muerte de Márquez.

Sin embargo, no hubo detalles al respecto. "No tienen ninguna información, la realidad es esa. No confirmaron lo que se escuchó en medio y nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen información", dijo Murillo.

Desde el Gobierno esperan que no se afecten los diálogos con la Segunda Marquetalia

Por otro lado, el canciller aseguró que el deseo del Gobierno Nacional es que en caso de que se termine por confirmar el posible fallecimiento de Márquez, esperan que esto no vaya a afectar los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

"Hay una disposición de diálogos y de paz con este grupo de la Segunda Marquetalia y nuestro consejero de paz, Otty Patiño, ha estado muy pendiente de esta situación", comentó Murillo ante los medios de comunicación.