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Desde Zipaquirá fueron enviadas 55,3 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados

Los camiones partieron desde el municipio de Cundinamarca con donaciones recolectadas por voluntarios, familias y empresas locales.

Desde Zipaquirá fueron enviadas 55,3 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
06:39 a. m.
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Una ola de solidaridad movilizó a la comunidad de Zipaquirá para reunir más de 55 toneladas de ayuda destinada a las familias afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

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El pasado sábado, los camiones cargados con 55,3 toneladas de donaciones partieron desde este municipio hacia la Empresa de Licores de Cundinamarca, punto de acopio desde donde las ayudas continuarán su distribución hacia las zonas más afectadas.

La iniciativa, liderada por la administración municipal, convocó la participación masiva de ciudadanos, empresas y voluntarios que durante varios días trabajaron en la recolección, clasificación y empaque de alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, medicamentos y otros artículos de primera necesidad para las víctimas del sismo.

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Así fue el acopio de la ayuda humanitaria en Zipaquirá

La logística de recolección funcionó a través de puntos estratégicos ubicados en diferentes sectores del municipio, donde los ciudadanos podían llevar sus aportes.

Las ayudas recolectadas incluyeron principalmente alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de higiene personal, medicamentos básicos, cobijas y ropa.

La Empresa de Licores de Cundinamarca es el centro de acopio departamental, desde donde se coordina la distribución eficiente de las ayudas hacia los municipios y comunidades más afectadas por el terremoto, garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El alcalde Fabián Rojas, agradeció cada una de las donaciones y señaló que la respuesta ciudadana superó las expectativas iniciales y demuestra la capacidad de organización comunitaria frente a las emergencias.

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Esta acción solidaria se suma a los esfuerzos de otros municipios y departamentos del país que han activado sus redes de apoyo para asistir a las poblaciones damnificadas por el sismo.

El alcalde Fabián Rojas, destacó el compromiso de la comunidad con esta causa solidaria.

Quiero agradecer de corazón a cada voluntario, a cada familia, a cada empresa y a cada zipaquireño que se sumó a esta causa. Cada aporte, por pequeño que pareciera, hizo parte de un esfuerzo enorme.

"Esta jornada nos demuestra, una vez más, de qué estamos hechos los zipaquireños. Cuando nos necesitan, nos unimos", dijo el alcalde.

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