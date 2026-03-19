"Se está muriendo": desgarrador mensaje de reconocido comediante colombiano por el estado de salud de un ser querido

En la noche del 18 de marzo de 2026, uno de los comediantes más reconocidos del país conmovió a sus seguidores tras abrir su corazón y redactar un sentido mensaje sobre el estado de salud de su abuelo.

Se trata de Yédinson Ned Flórez Duarte, que en el mundo artístico es conocido como 'Lokillo' y también se ha destacado como trovador, freestyler y actor.

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Flórez, en un post de Instagram, escribió algunas rimas en las que dejó claro que le duele ver la situación en la que se encuentra su abuelo, que es una de sus personas más amadas.

Este fue el desgarrador mensaje de 'Lokillo' Flórez sobre el estado de salud de su abuelo

En su mensaje, 'Lokillo' Flórez dio a entender que su abuelo está enfrentando una enfermedad grave y que las secuelas cada vez son más notorias.

Asimismo, también expresó que toda la vida se sentirá orgulloso de poder haber compartido la vida con él.

"Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir, con la ilusión de vivir, mientras que se va consumiendo y yo lo miro y no entiendo la razón de su condena. Me causa mucha pena ver marchitadas sus alas y otra vez las cosas malas pasándole a gente buena", inició redactando.

"Escribo esto mientras miro su mano sobre la almohada. Mano cansada, hinchada, más frágil que mi suspiro. Nunca pensó en el retiro esa mano de varón, la que empuñó un azadón, la que crió a un montón de gente, la que apuntaba a mi frente dándome la bendición. Ni las células malignas que dentro de él se propagan a estas alturas apagan su mirada humilde y digna. Mi abuelita lo persigna, mi mamá se hace la fuerte y yo agradezco la suerte de haber podido ser nieto del hombre hecho esqueleto que hoy combate con la muerte", agregó.

El mensaje completo fue este:

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores tras el mensaje de 'Lokillo' Flórez?

Pese a que en la publicación de 'Lokillo' se omitieron los comentarios, sus seguidores han encontrado la manera de enviar mensajes de fortaleza.

"Qué triste", "Dios lo bendiga", "mucho ánimo" y "que pueda recuperarse", han sido algunos de ellos.