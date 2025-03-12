CANAL RCN
Comunidad de San Patricio alertó seis meses antes sobre banda que asesinó a Jean Claude Bossard

Los residentes denunciaron en varias ocasiones la presencia de delincuentes en moto naranja antes del homicidio cometido por quitarle un celular a la víctima.

diciembre 03 de 2025
01:11 p. m.
La muerte de Jean Claude Bossard, el joven de 29 años asesinado durante un robo de celular en el barrio San Patricio, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, pudo haberse evitado.

La comunidad había alertado desde hace seis meses sobre la presencia y peligrosidad de la banda delictiva responsable del crimen, conocida por desplazarse en una moto naranja.

"Ya habíamos avisado en todos los grupos, a toda la comunidad, de que estuviéramos muy pendientes de esta moto y de esos dos personajes que estaban atacando", señalaron a Noticias RCN residentes de este barrio.

Cronología de hurtos días antes del asesinato de Jean Claude Bossard

Las alertas incluían aproximadamente 10 casos de robo de celulares, carteras y restaurantes, utilizando armas blancas y de fuego. Veinte días antes del asesinato de Bossard se registraron dos violentos hurtos en la misma zona: uno en un restaurante y otro contra un joven atacado con arma blanca que terminó en cuidados intensivos.

Los registros de videos de seguridad muestran la participación recurrente de la misma moto y conductor. El 20 de octubre, la dupla atacó un restaurante, donde el pasajero descendió, asaltó el local y regresó con un mantel blanco repleto de objetos robados de los comensales.

El 5 de noviembre, desde un carro gris descendió un delincuente que atacó con cuchillo a un transeúnte, mientras la misma moto con su conductor esperaban como apoyo.

La placa identificada en el lugar donde murió Jean Claude Bossard era constantemente referenciada en cada asalto que la comunidad denunciaba. Incluso un concejal de la localidad había solicitado ayuda por la situación.

Este caso evidencia la crisis de seguridad en la capital colombiana. Según cifras oficiales, entre enero y noviembre de este año se presentaron 113.148 casos de hurto a personas en Bogotá, lo que equivale a 14 robos por hora. Además, se registraron 974 homicidios, 1236 hurtos a comercio, 1.753 casos de extorsión y 37 secuestros.

Violencia en Bogotá: 58 homicidios ligados a hurtos en medio de creciente inseguridad

Durante el mismo período se contabilizaron 58 homicidios ocurridos en medio de hurtos. La escalada de violencia preocupa a los ciudadanos, quienes manifiestan no sentirse seguros ni siquiera en el transporte público.

"En Bogotá a la gente no le da miedo cometer delitos. Justicia es que si la roban, castigan. En Bogotá estamos fallando en eso", expresaron voceros de la comunidad.

Aunque las autoridades policiales aseguran que las cifras de criminalidad están disminuyendo, los habitantes de la capital señalan que lo preocupante es la forma violenta en que se cometen los delitos. El caso de la joyería en Chapinero, donde cuatro delincuentes dispararon en presencia de mucha gente para robar 190 millones de pesos en joyas, ilustra esta escalada. Los responsables continúan prófugos.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha rechazado estas situaciones en cada oportunidad, pero los ciudadanos exigen acciones más contundentes frente a un panorama que consideran difícil de ignorar.

