Universidad de los Andes se pronuncia tras la muerte del estudiante agredido en Halloween

La Universidad de los Andes expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, cuya muerte fue conocida en las últimas horas.

En un comunicado oficial, la institución manifestó su solidaridad y acompañamiento hacia la familia, amigos, profesores y compañeros del joven universitario, a quienes extendió un mensaje de afecto en este momento de gran dolor.

La universidad informó que activó sus protocolos de acompañamiento y atención para brindar apoyo psicológico y emocional a los miembros de su comunidad.

Asimismo, reiteró que su principal compromiso es el cuidado y bienestar de los estudiantes, y reafirmó su plena disposición para colaborar con las autoridades encargadas de la investigación del caso.

“Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, concluye el documento, en el que la Universidad de los Andes insistió en su compromiso con la verdad y el apoyo a la familia de Jaime Esteban Moreno.

Entretanto, el Colegio San Bartolomé La Merced, institución en la que el joven cursó su bachillerato, también se pronunció y expresó su profundo dolor por el fallecimiento del egresado de la promoción 2022.

A través de un comunicado de condolencias, la institución manifestó su tristeza y solidaridad con la familia del joven de 20 años, recordándolo como un estudiante alegre, generoso y con un gran espíritu de amistad.

“Permanecerá en la memoria su paso por nuestras aulas, su alegría inconfundible y la huella de generosidad y amistad que dejó en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él”, señaló el colegio en el mensaje difundido este 1 de noviembre.

El texto también resalta la unión de toda la comunidad bartolina en oración por su eterno descanso, extendiendo un mensaje de consuelo a sus seres queridos: “La luz y el testimonio de Jaime Esteban permanecerán siempre en el corazón de nuestra comunidad”.

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque que acabó con su vida. Hasta el momento se sabe que ya hay tres personas capturadas por el hecho.