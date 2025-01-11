CANAL RCN
Colombia Video

Las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Revelaron la identidad de las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fallecido en una noche de Halloween.

noviembre 01 de 2025
12:14 p. m.
El lamentable caso que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, ya tiene a tres personas capturadas. Las autoridades revelaron las identidades de los presuntos responsables de la brutal agresión que culminó en la muerte de un joven durante la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá.

Los detenidos, un hombre y dos mujeres, fueron capturados por la Policía Metropolitana cerca del lugar de los hechos, en el sector de Barrios Unidos. Los tres implicados, quienes al momento de su detención no registran antecedentes penales, se encuentran ahora a disposición de la Fiscalía.

Las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Los presuntos autores del crimen fueron identificados como:

  • Juan Carlos Suárez Ortiz: Un hombre que, según las primeras versiones, parece ser también estudiante de la Universidad de Los Andes.
  • Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán: Una mujer de nacionalidad venezolana.
  • Bertha Parra Torres: Una mujer originaria de Popayán.

¿Dónde asesinaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

El Coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, confirmó que la detención se produjo después de que los agresores huyeran del lugar de la riña, pero fueron localizados por los uniformados cuadras más adelante.

El altercado fatal ocurrió en la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá, a las afueras de un bar.

En ese punto fue donde el joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue hallado inconsciente, con graves hematomas en el rostro, resultado directo del trauma craneoencefálico severo que causó su muerte.

La Policía informó que la riña fue el detonante de la agresión. Si bien los capturados inicialmente enfrentaron cargos por lesiones personales, la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas obligó a la justicia a reclasificar el delito a homicidio calificado.

