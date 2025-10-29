CANAL RCN
Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia

El nacimiento de su hijo fue lo que la motivó a dejar las filas del grupo armado.

octubre 29 de 2025
08:06 a. m.
Noticias RCN conoció el testimonio de una joven que fue reclutada por el Clan del Golfo en Antioquia. Estuvo en las filas del grupo armado desde que tenía ocho años.

La mujer, quien mantuvo su identidad en privado, contó que pasó su infancia rodeada de abusos, extorsiones y tortura. Dejó su hogar y los juguetes, para aprender a desenfundar armas.

Las extorsiones y abusos a los que fue sometida

Ingresé a los ocho años al grupo armado. Me pusieron a hacer muchas cosas feas (…) Me dijeron que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, vivienda, protección a mi familia.

Estuvo durante 11 años sometida a múltiples vejámenes. “Por ejemplo, cobrarle vacunas a la gente. Quitarles el dinero que se ganaban para la alimentación suya y de su familia. Teníamos que secuestrar niños, niñas, mucho adolescente que no tenía culpa de nada”, declaró.

Ella contó que haber tenido un hijo la motivó para dejar el grupo armado. Sintió el miedo de que la asesinaran junto a su bebé.

Reclutamiento de menores en 2024

A inicios de enero, la Defensoría del Pueblo presentó un informe con el que detalló la situación del reclutamiento de menores durante 2024. En el año, se registraron 463 casos, correspondientes a 279 niños y adolescentes; y 184 a niñas y adolescentes.

Los departamentos con más casos fueron Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila. Otros territorios con focos preocupantes fueron Chocó, Norte de Santander y Santander.

Algunos de los grupos responsables de este crimen son las disidencias de las Farc (más que todo el autodenominado Estado Mayor Central), el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A nivel más detallado, 230 casos fueron de menores provenientes de poblaciones indígenas, 136 no estaban en ningún grupo, 30 eran afrocolombianos y de 67 no se tuvieron registros. En 2024, el mes con más casos fue enero, mientras que septiembre fue el de menos.

