Andrés Idárraga es designado como ministro de Justicia encargado
A través de redes sociales, Idárraga confirmó que quedó a cargo del Ministerio de Justicia.
Noticias RCN
02:30 p. m.
Lo que era un secreto a voces, se confirmó. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, fue designado como ministro de Justicia encargado.
En su cuenta de X, dio a conocer el decreto 1236, expedido el 20 de noviembre. “Agradezco al presidente Gustavo Petro por la confianza (…) Desde el primer día de este Gobierno he defendido la verdad, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción, ahora lo haremos de manera más articulada con la justicia”, sostuvo.
Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …