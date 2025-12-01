CANAL RCN
Corte Suprema de Justicia avaló extradición de alias Pipe Tuluá

Actualmente alias Pipe Tuluá se encuentra recluido en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.

noviembre 12 de 2025
09:58 a. m.
La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Felipe Alberto Ríos Tabares, conocido con el alias de Pipe Tuluá, requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Revocan orden de traslado de ‘Pipe Tuluá’: seguirá recluido en Bogotá
Avalan extradición de alias Pipe Tuluá

El alto tribunal, en su decisión, determinó que se cumplen los requisitos legales y constitucionales para autorizar la entrega del solicitado, quien es señalado de integrar una red criminal dedicada al envío de cocaína hacia el país norteamericano.

De acuerdo con la documentación presentada por el Gobierno estadounidense, ‘Pipe Tuluá’ habría tenido un rol activo en la coordinación de rutas y transporte de drogas ilícitas desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos.

"El Estado requirente, a través de Nota Verbal 1493 del 31 de julio de 2025, solicitó formalmente la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, para comparecer a juicio por la comisión de los delitos de «tráfico de drogas ilícitas» y «concierto para delinquir» ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas", se lee en el documento.

Adicionalmente, la Corte aclaró que si el Gobierno aprueba la extradición, deberá asegurar que la persona reclamada permanezca en el país solicitante bajo condiciones dignas y que sea repatriada a Colombia una vez sea absuelta, sobreseída o, en general, cuando su proceso concluya de manera favorable, incluso después de cumplir la pena impuesta.

Asimismo, el Estado colombiano debe garantizar que el extraditado no sea procesado por delitos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición, siempre que estos hayan ocurrido después del 17 de diciembre de 1997.

También se prohíbe que el requerido sea sometido a castigos diferentes a los establecidos en la condena, o a penas como la muerte, el destierro, la prisión perpetua, la confiscación de bienes, la desaparición forzada o cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

