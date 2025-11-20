CANAL RCN
Colombia

Francisco Ternera será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado de la Sala Civil ocupará el cargo hasta enero de 2026, completando el periodo pendiente del Dr. Tejeiro.

Magistrado Francisco Ternera
Foto: Corte Suprema de Justicia

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
11:51 a. m.
El magistrado Francisco J. Ternera B., miembro de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde hace casi seis años, fue elegido recientemente como presidente interino del máximo tribunal del país.

Ternera ocupará el cargo únicamente hasta enero de 2026, completando el periodo que dejó pendiente el Dr. Tejeiro.

Posteriormente, la Sala Plena deberá realizar una nueva votación para definir quién liderará la Corte de manera definitiva.

¿Quién es Francisco José Ternera?

Francisco Ternera cuenta con 28 años de experiencia en distintas áreas del Derecho.

Su carrera incluye roles como conjuez de la Corte Suprema de Justicia, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y litigante.

Además, se ha desempeñado como asesor y director del Grupo de Investigación de Derecho Privado y de la Línea de Investigación de Derecho Civil de la Universidad del Rosario.

En el ámbito académico, Ternera ha sido profesor de carrera de la Universidad del Rosario y catedrático en diversas universidades del país, entre ellas Externado, Andes, Sergio Arboleda, Libre, Sabana, Universidad de Medellín, CES y Von Humboldt.

En cuanto a su formación, es abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X de Madrid, con beca, y cuenta con un posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de Naciones Unidas.

También posee un máster en Derecho Privado y en Derecho Civil de París II, así como especializaciones en Terminología Jurídica del Instituto de Derecho Comparado de París y en Derecho Administrativo en la Universidad Alfonso X de Madrid.

¿Qué funciones cumpliría en su nuevo cargo?

Como presidente interino, Ternera deberá dirigir la Corte Suprema de Justicia en un momento de alta exigencia institucional, manteniendo la estabilidad interna del tribunal y asegurando que los procesos judiciales se desarrollen con transparencia y eficiencia.

Si bien su mandato es temporal, ocupar la presidencia implica una alta responsabilidad frente a la administración de justicia en Colombia, la supervisión de las diferentes salas y la articulación con organismos nacionales e internacionales.

