Desmantelan en Tumaco banda que ingresaba droga a un cantón militar

En un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Ejército, fue desarticulada en Tumaco, Nariño, una estructura criminal conocida como ‘Los Fantasmas’.

El grupo criminal es señalado de introducir y distribuir drogas dentro de un cantón militar de la región.

Como resultado de la operación, liderada por la Seccional de Investigación Criminal y coordinada con la Fiscalía, se llevaron a cabo tres capturas por orden judicial contra integrantes de la organización.

Los aprehendidos estarían directamente vinculados a la red de narcotráfico que comprometía un área estratégica del municipio.

“La operación fue liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo operativo del Ejército Nacional. Como resultado, se materializaron tres capturas por orden judicial, dirigidas contra personas vinculadas a la cadena del narcotráfico que afectaba directamente este sector estratégico del Pacífico nariñense”, indicó la Policía.

De acuerdo con las autoridades, este golpe no solo afecta las finanzas de las estructuras delictivas que operan en la región, sino que también responde a una problemática de salud pública y convivencia generada por la distribución de drogas en el entorno militar.

“La organización criminal Los Fantasmas había sido priorizada dentro de la estrategia MACRI (Marco de Cooperación contra el Narcotráfico en Nariño), liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional y la Fiscalía, cuyo propósito es neutralizar estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en esta región del país”, finalizó la institución.