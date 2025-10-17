Desmantelan la red de microtráfico ‘Los Pepes’ en Malambo

La Policía Nacional logró un importante golpe contra el microtráfico en el municipio de Malambo, Atlántico, tras desarticular la estructura criminal conocida como ‘Los Pepes’, responsable del tráfico local de estupefacientes en varios sectores del municipio.

Cayeron integrantes de 'Los Pepes' en Atlántico

Durante el operativo, que incluyó seis diligencias de allanamiento y registro en los barrios San José, El Carmen y La Esperanza, las autoridades capturaron a once personas, seis de ellas por orden judicial y cinco en flagrancia.

Entre los detenidos se encuentra alias La Negra, de 45 años, señalada como cabecilla del grupo delincuencial, junto con alias Yaiser (34 años), ‘Migue’ (34), ‘Caquito’ (42), ‘Soldadito’ (25) y ‘Pacho’ (49).

Los capturados registran un total de quince antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto.

En el procedimiento, además, se incautaron alrededor de 200 dosis de cocaína listas para su distribución.

Según la investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, ‘La Negra’ llevaba cerca de cinco años al frente de la organización, coordinando la venta de drogas y ejerciendo control territorial en zonas específicas de Malambo, entre ellas el sector conocido como “5x10” del barrio San José y los barrios La Milagrosa, El Carmen, La Esperanza y Villa Berta.

Desmantelan a 'Los Pepes': ¿Quiénes eran?

Las autoridades indicaron que ‘Los Pepes’ mantenían una disputa con el grupo delincuencial ‘Los Costeños’ por el dominio de las rentas derivadas del microtráfico y otras actividades ilícitas, lo que había generado un incremento en los hechos de violencia y afectaciones a la convivencia en la zona.

“Con este resultado reafirmamos el compromiso institucional de atacar de manera frontal las estructuras dedicadas al microtráfico y al control territorial ilegal, que tanto daño causan en nuestras comunidades”, afirmó el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.