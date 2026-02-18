Desmantelan red de microtráfico de Funza con millonarias rentas: menores eran principales clientes

Un golpe contra el microtráfico se concretó en el municipio de Funza, Cundinamarca, donde las autoridades capturaron a cinco personas señaladas de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘Los Recorredores’.

Según las investigaciones, la estructura estaría dedicada a la comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis, con gran impacto en menores de edad.

La operación fue liderada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, tras varias semanas de seguimiento e inteligencia judicial, quienes descubrieron que la organización ilegal obtenía rentas cercanas a los $8 millones mensuales producto de la venta de sustancias ilícitas en diferentes puntos del municipio.

‘Los Recorredores’ vendían droga en entornos educativos

Las investigaciones indican que los capturados presuntamente distribuían droga en parques, espacios públicos y zonas aledañas a instituciones educativas, afectando principalmente a niños y adolescentes.

El modus operandi consistía en la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, lo que facilitaba su circulación en entornos cotidianos y de alta afluencia de menores.

Para las autoridades, este tipo de dinámicas representa una amenaza directa contra la seguridad y el bienestar de la población más vulnerable.

Cinco capturados de ‘Los Recorredores’, expendedores de droga en Funza

La captura de los cinco presuntos integrantes de ‘Los Recorredores’ se produjo como resultado de un proceso investigativo que permitió recopilar material probatorio suficiente para solicitar órdenes judiciales.

Tras su detención, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías y judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hoy procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Frente a esta situación, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, resaltó la importancia del operativo y envió un mensaje contundente a las estructuras delincuenciales.

Este es un mensaje claro para las estructuras delincuenciales: en Funza no vamos a permitir que afecten la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades.

La alcaldesa también hizo un llamado a la comunidad para fortalecer la denuncia ciudadana como herramienta clave en la lucha contra el delito:

“La seguridad es una tarea de todos. Invitamos a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa. La información de la gente es clave para seguir golpeando el delito”, dijo.