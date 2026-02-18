CANAL RCN
Colombia

Desmantelan red de microtráfico de Funza con millonarias rentas: menores eran principales clientes

Cinco personas señaladas de integrar la estructura criminal ‘Los Recorredores’ fueron capturadas en Funza, Cundinamarca.

Desmantelan red de microtráfico de Funza con millonarias rentas: menores eran principales clientes
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un golpe contra el microtráfico se concretó en el municipio de Funza, Cundinamarca, donde las autoridades capturaron a cinco personas señaladas de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘Los Recorredores’.

Arrancan las obras de la ciclorruta Funza–Siberia, la más ancha de Colombia
RELACIONADO

Arrancan las obras de la ciclorruta Funza–Siberia, la más ancha de Colombia

Según las investigaciones, la estructura estaría dedicada a la comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis, con gran impacto en menores de edad.

La operación fue liderada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, tras varias semanas de seguimiento e inteligencia judicial, quienes descubrieron que la organización ilegal obtenía rentas cercanas a los $8 millones mensuales producto de la venta de sustancias ilícitas en diferentes puntos del municipio.

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord
RELACIONADO

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord

‘Los Recorredores’ vendían droga en entornos educativos

Las investigaciones indican que los capturados presuntamente distribuían droga en parques, espacios públicos y zonas aledañas a instituciones educativas, afectando principalmente a niños y adolescentes.

El modus operandi consistía en la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, lo que facilitaba su circulación en entornos cotidianos y de alta afluencia de menores.

Para las autoridades, este tipo de dinámicas representa una amenaza directa contra la seguridad y el bienestar de la población más vulnerable.

Este es el municipio de Cundinamarca que logró dos nominaciones nacionales por inclusión social
RELACIONADO

Este es el municipio de Cundinamarca que logró dos nominaciones nacionales por inclusión social

Cinco capturados de ‘Los Recorredores’, expendedores de droga en Funza

La captura de los cinco presuntos integrantes de ‘Los Recorredores’ se produjo como resultado de un proceso investigativo que permitió recopilar material probatorio suficiente para solicitar órdenes judiciales.

Tras su detención, los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías y judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hoy procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Frente a esta situación, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, resaltó la importancia del operativo y envió un mensaje contundente a las estructuras delincuenciales.

Este es un mensaje claro para las estructuras delincuenciales: en Funza no vamos a permitir que afecten la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades.

La alcaldesa también hizo un llamado a la comunidad para fortalecer la denuncia ciudadana como herramienta clave en la lucha contra el delito:

“La seguridad es una tarea de todos. Invitamos a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa. La información de la gente es clave para seguir golpeando el delito”, dijo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

¿A Kevin Acosta, el fallecido niño con hemofilia, el Estado le quitó las garantías de vivir?

Cauca

Ejército desmantela seis minas ilegales de oro y maquinaria que serían del ELN en Cauca

Corte Suprema de Justicia

Tras denuncias de Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian, Corte archiva proceso contra 26 congresistas

Otras Noticias

La casa de los famosos

Pareja de Alexa Torrex volvió a romper el silencio tras polémica con Juanda Caribe: envió mensaje con novia de Nicolás Arrieta

Manuela Ortiz, pareja de Nicolás Arrieta, le entregó la razón a Alexa Torrex en un nuevo 'congelado'. Vea el video.

Salud mental

Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación

La identidad de género, la falta de tiempo y los roles impuestos incrementan las probabilidades de sufrir ansiedad y depresión.

Ecuador

Ejército de Ecuador capturó a 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado tendrá importante cambio: así avanzan las obras en la zona de inmigración

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares