Desmantelan red que falsificaba pagos de comparendos en Valle de Aburrá

La Policía Nacional confirmó la captura de 13 personas señaladas de integrar una organización dedicada a realizar trámites fraudulentos en el pago de comparendos de tránsito en el Valle de Aburrá, Antioquia.

Cayó red que realizaba procedimientos fraudulentos para el pago de comparendos de tránsito

El operativo se llevó a cabo con la intervención de cuatro Centros Integrales de Atención, donde, presuntamente, se expedían certificados irregulares que permitían acceder a beneficios y descuentos en las multas.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados utilizaban un software especializado para almacenar huellas dactilares y simular la presencia de infractores en las capacitaciones exigidas por el Ministerio de Transporte. Con esta maniobra, lograban validar registros oficiales y entregar constancias falsas.

Las autoridades revelaron que los capturados cobraban sumas adicionales por estos trámites ilegales, alcanzando ingresos superiores a los 150 millones de pesos mes a mes.

El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, compartió detalles del operativo en su cuenta de X.

“¡𝗖𝗔𝗘 𝗥𝗘𝗗 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗚𝗢𝗦 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗨𝗟𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗗𝗢𝗦! En el área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia capturó a 13 personas que realizaban procedimientos fraudulentos para el pago de comparendos de tránsito”, se lee en el trino.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos relacionados con fraude, falsedad documental y concierto para delinquir.

“La investigación estableció que estos delincuentes utilizaban un software para almacenar huellas dactilares y validar ante los sistemas del @MinTransporteCo de Transporte la presencialidad de infractores en las capacitaciones. Los capturados cobraban sumas adicionales por estas certificaciones fraudulentas, generando ingresos mensuales por más de 150 millones de pesos”, añadió el director de la Policía.