A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento
La mujer junto a los dos militares fueron enviados a prisión por su presunta participación en una red de infiltración del Ejército.
Noticias RCN
octubre 01 de 2025
05:39 p. m.
En horas de la tarde de este 1 de octubre, el juez a cargo del delicado caso de infiltración en la seguridad presidencial por parte de una mujer que se hizo pasar como capitán con la presunta colaboración de dos militares decidió enviarlos a la cárcel.
La falsa capitana Stephanie Salgado, el mayor Pedro Nel Jiménez y el sargento segundo Cristian Padilla son señalados de hacer parte de una red de infiltración del Ejército Nacional.
Noticia en desarrollo… Más información, en breve.