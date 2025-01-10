A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento

En horas de la tarde de este 1 de octubre, el juez a cargo del delicado caso de infiltración en la seguridad presidencial por parte de una mujer que se hizo pasar como capitán con la presunta colaboración de dos militares decidió enviarlos a la cárcel.

La falsa capitana Stephanie Salgado, el mayor Pedro Nel Jiménez y el sargento segundo Cristian Padilla son señalados de hacer parte de una red de infiltración del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.