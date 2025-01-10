CANAL RCN
Colombia

A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento

La mujer junto a los dos militares fueron enviados a prisión por su presunta participación en una red de infiltración del Ejército.

A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento
Foto: Ejército Nacional.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
05:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 1 de octubre, el juez a cargo del delicado caso de infiltración en la seguridad presidencial por parte de una mujer que se hizo pasar como capitán con la presunta colaboración de dos militares decidió enviarlos a la cárcel.

La falsa capitana Stephanie Salgado, el mayor Pedro Nel Jiménez y el sargento segundo Cristian Padilla son señalados de hacer parte de una red de infiltración del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Incendio en colegio de Itagüí deja diez afectados por humo y genera pánico entre estudiantes

Nicolás Petro

Los argumentos de la defensa de Nicolás Petro para esquivar importante audiencia

Gobierno Nacional

Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud

Otras Noticias

Viral

Pirlo se pronuncia tras la denuncia de su mánager contra Blessd: “Les voy a dar la oportunidad”

El vallecaucano se tomó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que, presuntamente, estaría asociado con la polémica.

Venezuela

Así lucen las calles de Venezuela por la Navidad que arrancó este 1 de octubre: videos

Nicolás Maduro ordenó instalar la Navidad en Venezuela desde el 1 de octubre y así se ven las calles.

Secretaria de Movilidad

Quedarse varado por falta de gasolina podría costarle dura multa en Colombia

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación