“Con el corazón”: así fue la última despedida a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas

Colombia entera se encuentra de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Por esto, el artista de 34 años, quien logró consolidarse como el cantante del género popular más importante del país, hasta ahora, tuvo su última ceremonia de despedida en su natal Manzanares.

Última despedida a Yeison Jiménez

El pasado lunes 19 de enero se llevó a cabo el último homenaje a Yeison Jiménez, pues sus familiares y equipo de trabajo llegaron con las cenizas del artista para homenajearlo por medio de una caravana y una misa.

Por supuesto, el sentimentalismo se apoderó de todos los asistentes, quienes lloraron al cantante y se sumaron en una especial jornada en la que sus canciones fueron protagonistas.

En medio de globos, flores, pancartas, fotografías, música y caballos, así fue despedido el “aventurero” de Colombia en una ceremonia que reunió a cientos de personas y el alcalde del municipio.

Así mismo, se anunció que Manzanares construirá un monumento en honor a Yeison Jiménez, quien siempre se mostró fiel a sus raíces y visitó con constancia el municipio.

Seguido de diferentes actos protocolarios, la plaza principal se alzó para mostrar apoyo a los seres queridos del cantante. Así mismo, familiares de Jefferson Osorio, mánager del artista, también llegaron al lugar junto a sus cenizas para rendir un homenaje en conjunto con el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas compartieron distintos momentos del homenaje en el que la nostalgia y el sentimentalismo invadieron a los asistentes.

Finalmente se logró hacer la voluntad del artista, quien fue despedido en medio de su música, la presencia de sus caballos y sus seres amados. Pese a los homenajes de despedida, no cabe duda de que el legado de Yeison Jiménez vive y vivirá más que nunca.

Concierto de Yeison Jiménez

Por otro lado, el equipo de trabajo de Yeison anunció que su concierto en el Campín, programado para el 28 de marzo, sí se llevará a cabo.

No obstante, el show se realizará el próximo 31 de enero y contará con la participación de su banda oficial, artistas invitados que ya estaban confirmados, entre otros detalles de montaje que estaban previamente adelantados.