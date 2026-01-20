Delincuentes estafan a nombre de Yeison Jiménez tras su muerte y el equipo emite nuevo comunicado

A diez días de la muerte de Yeison Jiménez, tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en su avioneta privada —en el que fallecieron seis personas, incluido parte de su equipo de trabajo—, el nombre del cantante vuelve a ser noticia por una razón distinta y preocupante.

RELACIONADO Revelan el mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp horas antes de morir

En medio del dolor que aún embarga a sus seguidores y familiares, delincuentes estarían aprovechándose de la situación para cometer estafas usando su imagen y la de sus empresas.

En los últimos días ya se habían conocido denuncias por cobros irregulares relacionados con el homenaje al artista en el Movistar Arena, evento que en realidad era gratuito. Ahora, el equipo del cantante emitió un nuevo comunicado oficial alertando sobre una modalidad adicional de fraude, esta vez relacionada con la venta de productos.

Estafas usando el nombre de Yeison Jiménez

Según explicó el equipo del artista, personas inescrupulosas están suplantando a la empresa encargada de comercializar productos oficiales como gorras y otros artículos.

En el comunicado se advierte sobre la existencia de un sitio web fraudulento que copia parcialmente la tienda original.

“Queremos informarles que hemos detectado la existencia de un sitio web NO OFICIAL que está suplantando y copiando parcialmente nuestra tienda en línea”, señala el mensaje.

La página falsa opera bajo la dirección tienda-yeisonjimenez.shop, la cual no pertenece a la empresa del cantante ni está autorizada para vender productos asociados a su marca.

La única tienda oficial de Yeison Jiménez y llamado a la comunidad

El equipo de Yeison Jiménez fue claro al precisar que la única tienda oficial es https://tienda.yeisonjimenez.com, y que todas las ventas se realizan exclusivamente a través de ese canal. Además, aclararon varios puntos clave para evitar nuevas víctimas: “NO vendemos productos a través de redes sociales” y “personas ajenas a nuestra marca están falsificando productos y promocionándolos desde cuentas personales o perfiles no autorizados”.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad para reportar y denunciar cualquier página, perfil o anuncio sospechoso que use el nombre o las imágenes del artista sin autorización.

“Nuestro compromiso es ofrecer siempre productos auténticos, atención transparente y una experiencia de compra segura”, concluye el comunicado.