Después de 15 años será indemnizado el niño del trágico accidente de tren navideño en Medellín

Esta es una historia de dolor, fortaleza, tragedia y esperanza. Es la historia de Kevin Saldarriaga, un joven que hace 15 años sufrió un terrible accidente en Medellín en el que perdió sus dos pies y su brazo izquierdo.

Su vida ha estado marcada por las limitaciones, pero ahora, él y su familia, lograron obtener una respuesta del accidente que le cambió la vida. El Consejo de Estado condenó a la empresa responsable de su tragedia y ahora deberá indemnizarlos.

Un espectáculo navideño se convirtió en la tragedia de su vida. Tenía nueve años siendo un niño completamente sano, cuando una situación, le cambió la vida y su sueño de ser futbolista para siempre.

La noche del 5 de enero de 2009, Kevin fue arrollado por un tren navideño, que había abordado minutos antes en compañía de una tía, en el norte de Medellín.

Kevin Saldarriaga le contó a Noticias RCN cómo cambió su vida tras el accidente en el que muchos pensaron que había muerto:

Fue tan duro ese primer aviso, como el parte médico que recibió en la clínica donde le salvaron la vida.

Alba Vélez, la mamá de Kevin, relató cómo le dieron la noticia: “Me dice el cirujano es que su hijo perdió sus dos pies y su mano izquierda, a mí me cayó eso como un baldado de agua fría”.

El niño que en ese momento tenía tan solo nueve años, estuvo hospitalizado seis meses y 15 días.

“Dios lo quiso así, gloria a dios lo tenemos vivito, así sea como sea, pero está al lado de nosotros no, que es mucho cuento, pero fuera, que no lo hubieran entregado en una bolsa negra”, dijo su abuela, recordó cómo fue ese momento.

Son tan evidentes las marcas en el cuerpo, como las cicatrices en el alma, porque muchos sueños, como el fútbol, quedaron truncados.

Extraño mucho mis pies y mi mano, a veces me provoca como salir corriendo y no, no se puede.