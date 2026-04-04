CANAL RCN
Colombia

Red de estafas está vendiendo tiquetes falsos por WhatsApp y suplantando a la Terminal

Autoridades en Bogotá advierten sobre engaños que usan ofertas atractivas para robar dinero a viajeros durante Semana Santa.

Estafas a través de Whatsapp
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Valentina Bernal

abril 04 de 2026
09:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la temporada de Semana Santa, en Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Terminal de Transporte emitieron una alerta urgente a la ciudadanía tras detectar una modalidad de estafa que está afectando directamente a quienes buscan comprar tiquetes de bus.

Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá: exigían $20 millones para su liberación
RELACIONADO

Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá: exigían $20 millones para su liberación

La advertencia surge en medio del aumento en la demanda de viajes terrestres, contexto que está siendo aprovechado por delincuentes para engañar a los usuarios mediante canales digitales informales.

Red de estafas está vendiendo tiquetes falsos por WhatsApp y suplantando a la Terminal

Según lo informado por las autoridades, los estafadores están utilizando perfiles falsos en WhatsApp para hacerse pasar por la Terminal de Transporte de Bogotá.

A través de estos contactos, ofrecen supuestos tiquetes de bus desde y hacia la capital, con precios reducidos que resultan especialmente atractivos para quienes buscan ahorrar dinero en sus desplazamientos.

El mecanismo es directo: los delincuentes establecen comunicación con las víctimas, presentan las ofertas y solicitan pagos anticipados mediante transferencias.

La promesa de asegurar un cupo en plena temporada alta genera presión en los ciudadanos, quienes, ante la urgencia de viajar, acceden a enviar el dinero sin verificar la autenticidad del servicio.

Terminal de Transporte se refirió a la red de estafas que está suplantando para vender tiquetes falsos

La Terminal de Transporte de Bogotá fue enfática en aclarar que no realiza ventas ni solicita información a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Explosión de granada en pleno Viernes Santo desató pánico en Briceño: feligreses se refugiaron en la iglesia
RELACIONADO

Explosión de granada en pleno Viernes Santo desató pánico en Briceño: feligreses se refugiaron en la iglesia

Este punto es clave dentro de la alerta, ya que cualquier contacto que se realice por estos medios debe ser considerado sospechoso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta modalidad de fraude busca aprovechar la necesidad y la premura de los viajeros para inducirlos a realizar pagos sin verificar la veracidad de las ofertas.

El resultado, en todos los casos, es la pérdida del dinero, sin que exista posibilidad de obtener los tiquetes prometidos.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, se emitió un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de estafas, reiterando una serie de medidas clave:

  • Desconfiar de cualquier venta de tiquetes realizada por chat. La Terminal no vende pasajes ni solicita pagos o datos personales a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.
  • Comprar los tiquetes únicamente en las taquillas autorizadas de las terminales Salitre, Norte y Sur, donde operan directamente las empresas transportadoras.
  • Realizar compras en línea solo mediante el sitio web oficial de la Terminal: www.terminaldetransporte.gov.co
  • Evitar transferencias a cuentas personales o pagos a desconocidos, utilizando exclusivamente medios de pago seguros y verificados.
  • Sospechar de precios demasiado bajos, ya que las “gangas” suelen ser el principal gancho utilizado por los estafadores.
VIDEOS | Tragedia en estadio de Alianza Lima deja un muerto y decenas de heridos
RELACIONADO

VIDEOS | Tragedia en estadio de Alianza Lima deja un muerto y decenas de heridos

Finalmente, las autoridades recordaron que estos hechos pueden ser reportados a través del CAI Virtual o mediante el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través de la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Denuncias de extorsión bajo la modalidad de falso servicio han aumentado 200% en Cartagena

Asesinatos en Colombia

Hombre fue asesinado a puñaladas en zona rural del Valle por sujeto que padecería problemas mentales

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 5 de abril de 2026! Este es el reporte

Otras Noticias

Luis Díaz

Atención, Luis Díaz: hubo una noticia de última hora para el Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán por los cuartos de final de la competición europea más importante.

Monserrate

¿De dónde viene el mito de que las parejas que suben a Monserrate se separan?

En esta Semana Santa conozca las razones del mito de subir en pareja a Monserrate en Bogotá.

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho

Rusia

Mujeres dicen “no” a las terapias con las que el Gobierno ruso intenta convencerlas de tener más hijos

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?