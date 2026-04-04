En medio de la temporada de Semana Santa, en Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Terminal de Transporte emitieron una alerta urgente a la ciudadanía tras detectar una modalidad de estafa que está afectando directamente a quienes buscan comprar tiquetes de bus.

La advertencia surge en medio del aumento en la demanda de viajes terrestres, contexto que está siendo aprovechado por delincuentes para engañar a los usuarios mediante canales digitales informales.

Red de estafas está vendiendo tiquetes falsos por WhatsApp y suplantando a la Terminal

Según lo informado por las autoridades, los estafadores están utilizando perfiles falsos en WhatsApp para hacerse pasar por la Terminal de Transporte de Bogotá.

A través de estos contactos, ofrecen supuestos tiquetes de bus desde y hacia la capital, con precios reducidos que resultan especialmente atractivos para quienes buscan ahorrar dinero en sus desplazamientos.

El mecanismo es directo: los delincuentes establecen comunicación con las víctimas, presentan las ofertas y solicitan pagos anticipados mediante transferencias.

La promesa de asegurar un cupo en plena temporada alta genera presión en los ciudadanos, quienes, ante la urgencia de viajar, acceden a enviar el dinero sin verificar la autenticidad del servicio.

Terminal de Transporte se refirió a la red de estafas que está suplantando para vender tiquetes falsos

La Terminal de Transporte de Bogotá fue enfática en aclarar que no realiza ventas ni solicita información a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Este punto es clave dentro de la alerta, ya que cualquier contacto que se realice por estos medios debe ser considerado sospechoso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta modalidad de fraude busca aprovechar la necesidad y la premura de los viajeros para inducirlos a realizar pagos sin verificar la veracidad de las ofertas.

El resultado, en todos los casos, es la pérdida del dinero, sin que exista posibilidad de obtener los tiquetes prometidos.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, se emitió un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de estafas, reiterando una serie de medidas clave:

Desconfiar de cualquier venta de tiquetes realizada por chat. La Terminal no vende pasajes ni solicita pagos o datos personales a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Comprar los tiquetes únicamente en las taquillas autorizadas de las terminales Salitre, Norte y Sur, donde operan directamente las empresas transportadoras.

Realizar compras en línea solo mediante el sitio web oficial de la Terminal: www.terminaldetransporte.gov.co

Evitar transferencias a cuentas personales o pagos a desconocidos, utilizando exclusivamente medios de pago seguros y verificados.

Sospechar de precios demasiado bajos, ya que las “gangas” suelen ser el principal gancho utilizado por los estafadores.

Finalmente, las autoridades recordaron que estos hechos pueden ser reportados a través del CAI Virtual o mediante el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través de la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.