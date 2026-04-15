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⁠Terminal de Transporte de Bogotá presenta sus salas para mujeres lactantes en todas las sedes

De acuerdo con la Terminal, estarán abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar un espacio adecuado para la lactancia.

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá
Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Noticias RCN

abril 15 de 2026
03:56 p. m.
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La Terminal de Transporte de Bogotá presentó sus Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) que, a partir de abril de 2026, pretenden brindar un espacio adecuado para la lactancia materna en sus tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

La iniciativa promueve el bienestar de la primera infancia, la inclusión y la protección de las mujeres lactantes, en un momento en el que el 52,2% de los 42.000 pasajeros que transitan a diario por las sedes de la terminal son de este género.

Además, cumple con los requisitos higiénicos, de dotación y técnicos que establece la Secretaría de Salud, a través de la Resolución 1188 de 2025, sobre las salas lactantes en el espacio público.

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Una sociedad comprometida con el bienestar de los niños de la primera infancia y las mujeres:

De acuerdo con el gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael González, las Salas Amigas fueron desarrolladas “en el marco de una Política de Sostenibilidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en la que la terminal ha trabajado de manera permanente “para aportar a una sociedad más equitativa”.

Además, “con la puesta en funcionamiento de estas tres Salas Amigas de la Familia Lactante garantizamos el derecho fundamental a la alimentación de los niños y niñas, contribuyendo a su crecimiento en condiciones saludables”.

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¿Cómo acceder a las salas de lactancia y mantenerlas en funcionamiento?

De acuerdo con la Terminal de Transporte, las salas de lactancia en sus tres sedes estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, “garantizando atención permanente a las mujeres y niños que lo requieran”.

Para acceder a ellas basta con realizar un prerregistro, escaneando el código QR que se encuentra en la entrada y “solicitar la apertura de la sala al personal autorizado de la Terminal de Transporte de Bogotá, incluyendo técnicos, operarios de servicio al ciudadano (identificados con chaqueta verde reflectiva y el logo institucional) o personal de seguridad”.

En su interior, hay una nevera para el almacenamiento de leche, un lavamanos, termómetro digital con sonda, jabón, toallas de papel y utensilios para marcar los frascos. Sin embargo, se prohíbe el cambio de pañales para preservar las condiciones de higiene.

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