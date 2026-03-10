Cinco destinos exóticos en Colombia para visitar durante la semana de receso

Desde el próximo lunes 5 de octubre, colegios y algunas universidades tendrán unos días de descanso gracias a la semana de receso escolar decretada por el Gobierno Nacional y padres de familia aprovechan para tomarse unas vacaciones y viajar con sus hijos por Colombia o incluso internacionalmente.

Los destinos más elegidos por los viajeros son las playas de Cartagena, Santa Marta o San Andrés; los paisajes del Eje Cafetero y Medellín gracias a la variedad de planes que ofrece; sin embargo, Colombia ofrece opciones menos tradicionales que pueden ser una gran opción para aquellos que quieren visitar un nuevo destino.

Cinco destinos exóticos para visitar en la semana de receso

Uno de los más destinos más impactantes y que no es tan visitado debido a las complejidades que supone llegar, es Caño Cristales, considerado 'el río más lindo del mundo' gracias a las aguas transparentes que obtienen varios colores gracias a las algas que se encuentran en el fondo; para visitar el río, se debe llegar a La Macarena, en el departamento del Meta y desde ahí gestionar el transporte hasta el destino.

Las Dunas de Taroa en la Guajira para presenciar impactantes paisajes; los Cerros de Mavicure en La Guainía para hacer ecoturismo; la Isla Gorgona en El Pacífico para ver ballenas jorobadas y la Quebrada Las Gachas en Santander para conectar con la naturaleza son los otros destinos que las familias pueden visitar durante los próximas días de descanso.

Aeropuertos y terminales se preparan para recibir a viajeros

Durante las primeras horas del viernes 2 de octubre ya se empezaron a registrar viajeros en los diferentes aeropuertos y terminales terrestres del país para aprovechar al máximo la semana de receso que se extenderá hasta el próximo 12 de octubre que será lunes festivo en el país.