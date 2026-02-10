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¡Prográmese! Marchas, manifestaciones y concierto de BTS en Bogotá afectarán la movilidad durante el fin de semana

La Secretaría de Gobierno recomienda a la ciudadanía consultar frecuentemente los canales oficiales para programar sus recorridos con anticipación.

Cierres viales por marchas y concierto de BTS.
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
08:17 a. m.
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Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, Bogotá estará activa mediante marchas, manifestaciones y el gigantesco concierto que la banda coreana BTS brindará en la capital del país el viernes y sábado; la Secretaría de Gobierno, a través de sus canales oficiales, ha invitado a la ciudadanía a revisar constantemente las actualizaciones en movilidad para que programen con tiempo sus recorridos.

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Además, informaron que las marchas y movilizaciones programadas para estos días contarán con el acompañamiento de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos con el fin de garantizar la seguridad tanto de los organizadores de las protestas como de la ciudadanía en general para fomentar la convivencia en el espacio público.

Marchas y movilizaciones programadas entre el 2 y 4 de octubre

La Secretaría de Gobierno confirmó las siguientes manifestaciones:

Viernes 2 de octubre:

  • “Marcha carnaval por la vida” a la 1:00 p.m. en la calle 19 con carrera cuarta y hasta el Concejo de Bogotá.
  • “Marcha por el arte, los derechos y los desaparecidos” a las 2:00 p.m. en la Universidad Nacional de Colombia, entrando por la calle 26.

Domingo 4 de octubre:

  • “4ta Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia” a las 10:30 a .m. en el Planetario Distrital y hasta la Plaza de Bolívar.

Además, el viernes 2 y el sábado 3, en el estadio El Campín se presentará la banda de K-pop, BTS, con dos fechas totalmente agotadas y en las que se esperan más de 50 mil personas cada uno de los días de concierto; las puertas del estadio se abrirán al público a las 4:30 p.m. y la presentación iniciará a las 8 de la noche con una duración aproximada de 2 horas y media.

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Cierres viales por concierto de BTS

Movilidad Bogotá ha definido los siguientes cierres y desvíos en las cercanías del estadio El Campín por el concierto de BTS:

Cierres totales entre el 1 y 4 de octubre:

  • Calle 57A: cierre total entre la avenida NQS y acceso parqueadero norte.
  • Calle 53B bis: cierre de la calzada norte entre la carrera 28 y la avenida NQS.
  • Transversal 28: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57.
  • Carrera 28: cierre total entre la calle 53B bis y la calle 53
  • Calle 53B bis: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS.
  • Diagonal 61B: cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida carrera 24 y la transversal 28.

Cierres adicionales entre las 9:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 6:00 a.m. del 4 de octubre

  • Cierre de la diagonal 61C entre avenida NQS y avenida carrera 24.
  • Cierre de la carrera 28 entre diagonal 61D y diagonal 61C.
  • Cierre de la carrera 27A bis, carrera 27, carrera 26a y carrera 26 entre diagonal 61D y diagonal 61C.
  • Cierre de la diagonal 61C bis entre carrera 26 y avenida carrera 24.
  • Cierre de la diagonal 61B entre avenida carrera 24 y transversal 28.
  • Cierre de la avenida calle 57 entre transversal 28 y transversal 27.
  • Cierre de la diagonal 53C entre transversal 28 y transversal 27.
  • Cierre de la transversal 27A entre calle 53B y diagonal 53C.

La entidad también confirmó que habilitarán zonas seguras para que los asistentes tomen taxi y/o vehículos especiales al momento de salir del concierto hasta las 3 de la mañana.

En el siguiente link puede consultar los mapas con los cierres y desvíos programados: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/bogota-dispositivo-especial-de-movilidad-para-conciertos-de-bts-2026

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