Katy Perry fue señalada por presunta agresión sexual: autoridades investigan el caso

Un reciente escándalo mediático ha sacudido recientemente a Katy Perry, quien fue señalada de presunta agresión sexual por parte de la modelo Ruby Rose.

Según portavoces internacionales, las autoridades australianas ya abrieron una investigación sobre un presunto incidente ocurrido en el 2010 en el que Rose señaló a la artista de dicha agresión en sus redes sociales.

La acusación ya ha causado gran revuelo entre los seguidores de Perry, pues cuestionaron las razones que llevaron a Rose a hacer dicha acusación que, según su testimonio, habría ocurrido en un club nocturno de Melbourne.

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Cuál es la acusación contra Katy Perry

Información dada por CNN, la artista ha negado dichas acusaciones a través de su representante al catalogar sus afirmaciones como “categóricamente falsas, peligrosas e irresponsables”. Hasta el momento, Rose no ha revelado mayores detalles sobre la investigación ya que manifestó que iniciará su “proceso de sanación”.

La respuesta por parte de las autoridades se suma al presunto comentario que la modelo habría hecho, a inicios de la más reciente semana, en una publicación en redes sociales sobre un artículo en donde el tema principal fue la reacción de la mujer al más reciente show de Justin Bieber en el Coachella 2026. No obstante, este post habría sido eliminada.

Pese a que la mujer manifestó que no tenía la intención de reportar la denuncia formal, Rose explicó que acudiría a las autoridades para investigar los hechos con el objetivo de evaluar su experiencia.

Reacciones por parte de los seguidores de la mujer

El caso ya ha generado un sin fin de reacciones por parte de cientos de internautas, quienes se tomaron las redes sociales para comentar el hecho. El debate se ha abierto entre quienes apoyan a la artista y aquellos que incluso han recordado eventos pasados en donde se acusa a Perry de tomar por la fuerza a sus fanáticos que la acompañan en la tarima.

Por otro lado, fanáticos aseguran que las declaraciones de Rose corresponden a una presunta campaña de desprestigio contra la artista ya que recordaron ocasiones pasadas en las que esta había hecho acusaciones similares contra otras figuras públicas.