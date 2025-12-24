CANAL RCN
Descubrieron a oficial de migración que facilitaba el tráfico de migrantes usando sellos y documentos falsos

Con estos documentos permitía salidas irregulares de ciudadanos ecuatorianos hacia Panamá y Estados Unidos.

diciembre 24 de 2025
La Procuraduría ordenó la destitución inmediata y una inhabilidad general por 17 años y seis meses contra Didier Orlando Palacios Pinilla, funcionario de esa entidad, tras comprobar su participación directa en hechos relacionados con el tráfico de migrantes.

Según la investigación disciplinaria, el oficial habría utilizado de manera indebida su cargo para inducir, facilitar y colaborar con la salida irregular de ciudadanos extranjeros, incurriendo en el uso de sellos oficiales y en la falsificación de documentos públicos.

De acuerdo con la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, él estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, un punto clave para la verificación y autorización de salidas del país.

Desde ese cargo, el funcionario habría permitido de manera reiterada la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos con destino a Panamá y Estados Unidos, pasando por alto los controles migratorios obligatorios y desconociendo los procedimientos establecidos por la entidad.

Para la Procuraduría, su proceder no fue un hecho aislado, sino una actuación repetida que afectó de manera directa la labor institucional de Migración Colombia.

El Ministerio Público concluyó que el actuar del funcionario obstaculizó la misión institucional de la entidad y comprometió los fines esenciales del Estado, al facilitar la movilidad irregular de personas a través de documentos alterados y el uso indebido de sellos oficiales.

Asimismo, la Procuraduría determinó que Palacios Pinilla desconoció principios fundamentales de la función pública, entre ellos la primacía del interés general y la moralidad administrativa, pilares del ejercicio de cualquier servidor del Estado.

Por la gravedad de los hechos, el ente de control calificó la falta como disciplinaria gravísima, cometida a título de dolo. La sanción impuesta en este fallo de primera instancia contempla la destitución definitiva del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 17 años y seis meses.

