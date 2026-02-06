¿Sirvió? Estos fueron los niveles de contaminación del aire durante el ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá

Ya se conoce un balance completo sobre la edición número 28 del ‘Día sin carro y sin moto’, realizado en Bogotá este jueves, 5 de febrero, entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Tras analizar los datos de las 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire, que fueron instaladas en distintos puntos de Bogotá y estuvieron trabajando de manera continua durante toda la jornada, la Secretaría de Ambiente indicó que hubo una reducción significativa de PM2.5, el polvo que los bogotanos respiran por los niveles de contaminación y es un peligro para su salud.

Niveles de contaminación se redujeron en más de un 60%:

Con todo y que algunos vehículos contaminantes se encontraban entre las excepciones a la norma en el ‘Día sin carro y sin moto’, la ciudad disfrutó de una mejor calidad del aire.

“Durante el 'Día sin Carro y sin Moto'”, explicó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, “se redujo cerca del 61 % de la contaminación del aire que producen estos vehículos. Esto significa menos partículas dañinas entrando a los pulmones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias”.

Este fenómeno se explica en que “menos carros y motos en las vías de la ciudad reducen tanto el humo que producen sus motores, como el polvo que levantan al rodar, especialmente en las calles sin pavimentar, que es una de las principales fuentes de contaminación en Bogotá”.

¿Cuántas multas fueron impuestas a lo largo de la jornada?

De acuerdo con las autoridades distritales, 1.133 multas fueron impuestas a vehículos que incumplieron las restricciones del ‘Día sin carro y sin moto’. Sus vehículos fueron inmovilizados y tendrán que pagar 633.000 pesos en un intento por reparar su impacto negativo durante la jornada, en la que también se habilitó la Red de Ruido Urbana.

Aun así, Soto insiste en que “el 'Día sin Carro y sin Moto' demuestra que sí se puede mejorar el aire que respiramos cuando cambiamos la forma de movernos, y por eso seguimos apostándole al transporte público limpio y a intervenir las zonas donde la contaminación es más alta”.