¡Esperamos a Wilson! Así buscan al perrito perdido en la selva de Guaviare

El hallazgo de los cuatro menores perdidos en la selva de Guaviare fue motivo de alegría nacional. El pasado viernes 9 de junio, el país conoció que los pequeños habían sobrevivido a la imponencia de la selva durante 40 días, tras el fatal accidente aéreo registrado el 1 de mayo.

Lesly, Soleiny, Tien y Cristín fueron rescatados en la selva, la misma en la que las Fuerzas Militares y líderes indígenas los buscaron de forma incesante durante más de un mes. Allí también apoyaron varios peros de búsqueda, considerados héroes en esta operación.

Wilson fue uno de los ayudantes de cuatro patas que dejó todo en la selva para encontrar a los niños. Él también se ganó el corazón de los colombianos, pues fue quien encontró algunas de las pistas de supervivencia más importantes.

Sin embargo, Wilson se perdió días atrás y la esperanza de los militares era que fuer él quien ayudara a los pequeños a volver con su familia.

¿Cómo buscan a Wilson en la selva?

Ahora, tras hallar a los menores y ponerlos a salvo, los esfuerzos de las FF. MM. se concentran en encontrar a este héroe de cuatro patas que hace parte de su equipo y que toda Colombia espera ver con vida muy pronto.

El general Sánchez, quien estuvo a la cabeza de la operación durante estos 40 días, habló con Noticias RCN sobre los métodos que están aplicando para hallar a Wilson, que estuvo junto a los pequeños, pero ahora está desaparecido.

Sánchez manifestó que la Operación Esperanza continuará hasta dar con el paradero del perro, sin embargo, reiteró que esta fase cuenta con un dispositivo diferente por las “amenazas narcocriminales que hay en la zona”.

En este momento, las Fuerzas Militares optaron por llevar a una perrita en celo, esperando que el instinto de Wilson “se active” y pueda retornar a su hogar.

Colocamos una perrita en celo, pero Wilson está castrado. Al menos vamos a agotarlo, quien quita que se active

El general Sánchez dijo que la operación no acabará hasta que no encuentren a Wilson, pues “un comando no deja atrás a otro comando”.

El general Pedro Sánchez, quien estuvo a la cabeza de la operación para hallar a los cuatro niños en Guaviare, habló en #ALoQueVinimos con @JohaAmaya sobre la búsqueda de Wilson, el perro héroe que ahora está perdido 🐕

