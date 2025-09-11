CANAL RCN
Colombia

Cronología de una emotiva búsqueda: así fue el rescate del extranjero que se extravió en Bogotá

El hombre estuvo desaparecido por más de 36 horas en una zona boscosa y de difícil acceso en Bogotá.

Rescate de extranjero en los cerros.
Rescate de extranjero en los cerros. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
07:11 a. m.
El pasado fin de semana, un extranjero fue reportado como desaparecido en el cerro de Guadalupe, oriente de Bogotá. El cuerpo de Bomberos y las autoridades pusieron en marcha un plan para rescatarlo en el menor tiempo posible.

La desaparición ocurrió el sábado 1 de noviembre. La información inicial apuntó que este hombre de más de 40 años, nacido en India, aunque con nacionalidad estadounidense; se estaba hospedando en el centro y le gustaban las actividades de alpinismo.

La llamada que alcanzó a hacer el extranjero

A las 6:19 p.m., las autoridades atendieron la llamada de urgencia. El extranjero, identificado como Tenzing Namgyl, alcanzó a llamar al 123 para comunicar la situación. Sin embargo, el idioma fue un obstáculo; por lo que él solamente pudo decir “lost in the jungle” con la voz entrecortada.

Asimismo, alcanzó a llamar a su hermana. En la comunicación aseguró haber estado desorientado y no había una salida en sus alrededores. Por suerte, las autoridades pudieron chatear con él y pudo compartir su ubicación antes de quedarse sin batería.

La primera noche contó con el apoyo de un dron con cámara térmica que rastreó la zona de la ubicación compartida. Sin embargo, no hubo rastro del extranjero.

Al día siguiente, en la madrugada del domingo 2 de noviembre; comenzó la búsqueda terrestre por Tanques del Silencio, lugar en donde también se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Obstáculos y la noticia esperada: así fue el momento del rescate

Paralelamente, se inspeccionaron los alrededores del río Arzobispo y el helicóptero Halcón de la Policía patrulló. A medida que pasaron las horas, hubo un obstáculo: la cascada de 20 metros que se topaba en el camino.

Sin embargo, las autoridades no bajaron los brazos y mantuvieron la esperanza de encontrarlo. En la mañana del lunes 3 de noviembre siguieron de la misma manera las labores de búsqueda: por aire y tierra.

La anhelada noticia llegó a las 9:42 a.m. gracias al bombero Ronaldo Méndez. Namgyl fue encontrado entre el río San Francisco y la quebrada Vicachá. A pesar de tener deshidratación, hipotermia y algunas lesiones; no tenía complicaciones de gravedad. El extranjero fue llevado al Hospital Santa Clara en donde lo revisaron.

