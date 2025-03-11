Rescatan con vida a ciudadano estadounidense extraviado en el cerro de Guadalupe

Sobre las 10:30 de la mañana de este lunes 3 de noviembre, las autoridades confirmaron que lograron ubicar al ciudadano estadounidense que se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de noviembre en el cerro de Guadalupe.

Encuentran a ciudadano americano extraviado en el cerro de Guadalupe

Tras tres días de búsqueda, encontraron con vida al sujeto identificado como Tenzing Namgyl. Al parecer, iba ruta a Monserrate, decidió desviarse hacia Guadalupe y fue entonces cuando se extravió.

El hallazgo se produjo hacia las 9:42 de la mañana gracias al trabajo coordinado del equipo Rescate #1 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, liderado por el bombero Ronald Méndez.

Según el reporte conocido por este medio, Namgyl fue encontrado entre el río San Francisco y Vicachá.

Cabe mencionar que en las labores de búsqueda y rescate participaron equipos de Bomberos Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, el Idiger, la Defensa Civil, Ponalsar, la Policía Cívica, Carabineros, la Policía de Turismo y los guardabosques de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

El estado de salud del ciudadano americano extraviado en el cerro Guadalupe

De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano presentaba signos de deshidratación e hipotermia, además de un notable cansancio físico.

En el lugar se le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado a un centro asistencial. Además, presuntamente, presenta un trauma en miembro inferior derecho, y algunas laceraciones.

A través de su cuenta oficial en X, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó la noticia y compartió imágenes de los uniformados que participaron en el rescate.

“Fue hallado el ciudadano americano que se extravió en el cerro de Guadalupe el pasado 1 de noviembre. Tras tres días de búsqueda, el equipo de Bomberos Bogotá - Rescate #1, lo encontró y brindó atención prehospitalaria por signos de deshidratación e hipotermia”, se lee en el trino.