“Uno piensa cosas peores”: habló bombero que encontró a extranjero que se había extraviado en Bogotá

En la noche del sábado 1 de noviembre, las autoridades recibieron el reporte de que un hombre extranjero había desaparecido en el cerro de Guadalupe, oriente de Bogotá.

Tras la puesta en marcha de un robusto operativo para rescatarlo, la buena noticia se dio este lunes 3 de noviembre. El extranjero fue ubicado aproximadamente a las 10:30 a.m.

¿En dónde desapareció el extranjero?

De acuerdo con el Instituto de Turismo, Nangyl Tenzing es un alpinista nacido en India, pero con nacionalidad estadounidense que se hospedó en el centro de Bogotá. Estando en el cerro, se cree que caminó por un tramo no autorizado.

Al notar que estaba perdido, Tenzing habló por teléfono con su hermana para comunicarle la compleja situación. La búsqueda contó con el apoyo de drones, perros y un extenso equipo de rescatistas.

Ronaldo Méndez fue el bombero que encontró al extranjero. “Fue muy satisfactorio para nosotros en ese momento. La alegría que le da a uno de verlo con vida porque uno piensa cosas peores”. Al hallarlo, lo único que tenía era hipotermia; pero contaba con buenos signos vitales y estaba consciente.

Así fue el emotivo encuentro

“En ese momento era más el cuidado y estar pendiente de eso. Él se asustó, estaba sin ropa y decía ‘don’t move’. Ahí me le presenté y le dije que no había problema”, contó Méndez, quien se comunicó con Tenzing en inglés.

Luego del rescate, se solicitó el apoyo de una ambulancia del Puesto de Mando Unificado, con la que se podía llevarlo a un centro médico para que lo atendieran. El extranjero estaba en una zona catalogada como de difícil acceso.

“Desde Turismo Bogotá se ha realizado seguimiento permanente al desarrollo de la operación, en articulación con la Policía de Turismo y las entidades de respuesta. La Oficina de Turismo de Bogotá continuará atenta a la evolución del estado de salud del visitante”, declaró el Distrito.