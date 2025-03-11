CANAL RCN
Colombia

“Uno piensa cosas peores”: habló bombero que encontró a extranjero que se había extraviado en Bogotá

Un alpinista estadounidense desapareció por más de 24 horas en Bogotá. El bombero narró cómo fue el momento cuando lo encontró.

Bombero que rescató a extranjero que se había extraviado.
Bombero que rescató a extranjero que se había extraviado. Foto: Bomberos Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
05:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del sábado 1 de noviembre, las autoridades recibieron el reporte de que un hombre extranjero había desaparecido en el cerro de Guadalupe, oriente de Bogotá.

Rescatan con vida a ciudadano estadounidense extraviado en el cerro de Guadalupe
RELACIONADO

Rescatan con vida a ciudadano estadounidense extraviado en el cerro de Guadalupe

Tras la puesta en marcha de un robusto operativo para rescatarlo, la buena noticia se dio este lunes 3 de noviembre. El extranjero fue ubicado aproximadamente a las 10:30 a.m.

¿En dónde desapareció el extranjero?

De acuerdo con el Instituto de Turismo, Nangyl Tenzing es un alpinista nacido en India, pero con nacionalidad estadounidense que se hospedó en el centro de Bogotá. Estando en el cerro, se cree que caminó por un tramo no autorizado.

Al notar que estaba perdido, Tenzing habló por teléfono con su hermana para comunicarle la compleja situación. La búsqueda contó con el apoyo de drones, perros y un extenso equipo de rescatistas.

Ronaldo Méndez fue el bombero que encontró al extranjero. “Fue muy satisfactorio para nosotros en ese momento. La alegría que le da a uno de verlo con vida porque uno piensa cosas peores”. Al hallarlo, lo único que tenía era hipotermia; pero contaba con buenos signos vitales y estaba consciente.

Así fue el emotivo encuentro

“En ese momento era más el cuidado y estar pendiente de eso. Él se asustó, estaba sin ropa y decía ‘don’t move’. Ahí me le presenté y le dije que no había problema”, contó Méndez, quien se comunicó con Tenzing en inglés.

Buscan a persona extranjera que desapareció en el oriente de Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

Buscan a persona extranjera que desapareció en el oriente de Bogotá: esto se sabe

Luego del rescate, se solicitó el apoyo de una ambulancia del Puesto de Mando Unificado, con la que se podía llevarlo a un centro médico para que lo atendieran. El extranjero estaba en una zona catalogada como de difícil acceso.

“Desde Turismo Bogotá se ha realizado seguimiento permanente al desarrollo de la operación, en articulación con la Policía de Turismo y las entidades de respuesta. La Oficina de Turismo de Bogotá continuará atenta a la evolución del estado de salud del visitante”, declaró el Distrito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

El Tren del Río cambia de rumbo: la decisión de la Gobernación de Antioquia para hacerlo realidad

Infancia

Reclutamiento de menores en Colombia se dispara: Bogotá registra aumento alarmante en 2025

Ministerio de Defensa

Gobierno condenó atentado en Suárez y anunció millonaria recompensa por información de los responsables

Otras Noticias

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud

Actualmente, cerca de 100.000 personas han sido diagnosticadas con alguna enfermedad rara en Colombia.

Alemania

Alemania ofrece cursos gratuitos de alemán: cómo acceder y quiénes pueden inscribirse

El Gobierno Federal impulsa programas de idioma subvencionados para quienes buscan integrarse laboral y socialmente en Alemania.

Ucrania

Aviones Gripen podrían volverse protagonistas en la guerra de Ucrania con Rusia: esto se sabe

FIFA

No paran las malas noticias para América de Cali: FIFA anunció decisión final con Rodrigo Holgado

La casa de los famosos

Tercer grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos Colombia: así puede votar por su favorito