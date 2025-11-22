CANAL RCN
¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles

La investigación radica en el papel que habría tenido en la polémica elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.

noviembre 22 de 2025
07:55 p. m.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de Educación, Aurora Vergara, por su actuación como presidenta del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional durante el controvertido proceso de elección del rector de esa institución.

Según el documento oficial, conocido por Noticias RCN, el ente de control investiga el presunto papel determinante de Vergara en las irregularidades que rodearon la elección de Leopoldo Múnera.

Los otros funcionarios que también son investigados

El expediente de nueve páginas, firmado por un procurador delegado de la Sala Disciplinaria, extiende la investigación a otros cinco integrantes del CSU.

Además de Vergara, los funcionarios investigados son: Alejandro Álvarez Gallego, (quien actuaba como viceministro de Educación Superior); Danna Nataly Garzón Polanía; María Alejandra Rojas Ordóñez; Víctor Manuel Moncayo Cruz; y Laura Vianey Quevedo Álvarez.

La Procuraduría ha recopilado documentos, testimonios y actas que evidenciarían un cúmulo de irregularidades denunciadas durante el proceso electoral. Entre las principales anomalías señaladas, se encuentra la supuesta violación de varios estatutos internos al momento de designar a Múnera, a pesar de que el resultado formal de la votación iba por otro camino.

Consejo de Estado anuló elección de Múnera

El ente disciplinario advierte que la entonces ministra habría incurrido presuntamente en conductas constitutivas de falta disciplinaria. Esto, al negarse a suscribir el acta de elección como rector a José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad del mencionado proceso.

El Ministerio Público ya cuenta con un amplio expediente sobre las presuntas irregularidades y ha solicitado recaudar una serie de pruebas adicionales para esclarecer. Una vez se complete la etapa de recolección probatoria, deberá determinar si existe mérito suficiente para formular un pliego de cargos contra los implicados.

Cabe mencionar que el pasado 20 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nulo el acto que nombró a Múnera como rector. Su designación se dio luego de la polémica destitución de Peña, el elegido en un principio.

