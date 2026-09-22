Temor en Santa Marta por amenazas de las Autodefensas de la Sierra tras caída de ‘Cholo’

La fuerza pública efectuó un golpe significativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) al abatir a alias Cholo, considerado como el segundo al mando de la estructura.

Esta operación se realizó en zona rural de Santa Marta y se produjo tres semanas de otro resultado clave: darle de baja a Naín Pérez Toncel, conocido como ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’.

Minuto a minuto: así fue la caída de alias Cholo

Las labores contra ‘Cholo’ fueron en el marco de la operación Hércules, la cual comenzó a las 2:45 p. m. del lunes 21 de septiembre en la vivienda del cabecilla ubicada en el corregimiento de Guachaca.

Un dato no menor es que contó con apoyo en materia de información e inteligencia por parte de Estados Unidos, así como el uso de tecnología de alta precisión.

Durante dos horas, las unidades se enfrentaron con los miembros de las ACSN, dejando como resultado la muerte de siete de ellos. Aparte del alias Cholo, fueron abatidos ‘Comando 57’ o ‘Pollo’, jefe de seguridad de la estructura.

El cabecilla tenía una trayectoria criminal de más de 15 años. De acuerdo con las pesquisas, coordinaba con cerca de 80 criminales los asesinatos y extorsiones en la región Caribe.

Medidas de seguridad en Magdalena

Sumado a ello, era considerado como articulador clave en la cadena de narcotráfico hacia países centroamericanos por medio del uso de las llamadas lanchas rápidas.

Tras el operativo, las autoridades mantienen en la mira a otros criminales de las autodefensas, entre ellos alias Pinocho y alias Patilozo, este último líder del Bloque Cóndor.

Paralelamente, se han registrado hechos de orden público en Santa Marta y sus alrededores. Por más de 12 horas, se han registrado bloqueos con vehículos y árboles atravesados en las carreteras, así como presencia de sujetos armados en la Troncal del Caribe.

A modo de respuesta, el Gobierno Nacional ordenó reforzar la seguridad en Magdalena con el apoyo de 250 agentes de Policía y dos pelotones del Ejército. Asimismo, la Alcaldía de Santa Marta decretó el cierre por 24 horas de las actividades académicas en colegios de área rural y se prohibió al parrillero en motocicletas.