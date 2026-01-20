Este es el recorrido que habría hecho el profesor Neill Felipe Cubides el día de la desaparición

Hay consternación en Bogotá por el desenlace que tuvo la desaparición de Neill Felipe Cubides Ariza. No se supo nada más de él desde el jueves 15 de enero, cuando estuvo en un centro médico.

El profesor de la Universidad Externado y también asesor en la Procuraduría tenía 54 años y era proveniente de Bucaramanga. La búsqueda culminó el lunes 19 de enero, cuando se encontró su cuerpo incinerado en la vereda Los Soches, zona rural de Usme.

El carro particular, las transacciones y los videos

Había dejado a su hijo al cuidado de su esposa Denis Alfaro Flores en el centro médico del Antiguo Country por la localidad de Chapinero. Las cámaras mostraron que él salió pasadas las 10:06 p.m., y en plena calle habría tomado un carro particular.

La última vez que lo vieron vestía chaqueta de gamuza color café, buzo blanco, pañoleta, pantalón y zapatos negros. El miedo aumentó en la madrugada del día siguiente, dado que hubo reportes de transacciones bancarias por más de seis millones de pesos aparentemente en Venecia, sur de la ciudad.

Hasta el momento, la principal hipótesis que se maneja es la de paseo millonario. El cuerpo fue reportado por un vecino, quien se percató de que algo se estaba quemando. La carta dental confirmó que se trataba del docente.

El llamado de su esposa: “Que no haya impunidad”

Aunque, no se descarta que tenga relación con la labor que ejercía en la Procuraduría. La velación se llevó a cabo este martes 20 de enero en Los Olivos Palermo y la inhumación será en Bucaramanga.

En atención a medios, Alfaro pidió que haya justicia: “Exigimos y esperamos que las autoridades con prontitud y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que segó la vida de mi esposo. Que no haya impunidad y Neill Felipe no sea un número más”.