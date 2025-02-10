CANAL RCN
Colombia Video

Lo que no se sabía de la infiltración de la falsa capitán a información ultrasecreta: nuevos detalles

Luisa Salgado fue enviada a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:01 p. m.
En una audiencia, la cual fue reservada, se revelaron detalles sobre la infiltración en los anillos de seguridad presidencial, presuntamente llevada a cabo por una falsa capitán del Ejército y dos militares activos.

De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían tenido acceso a información ultrasecreta durante más de un año.

Los cómplices que la mujer habría tenido

La investigación señala que el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento Cristian Padilla Villanueva habrían facilitado la infiltración de Luisa Salgado en al menos 36 reuniones de alto nivel. En estos encuentros, la mujer habría obtenido acceso, no solo al esquema de seguridad presidencial, sino también a planes operativos contra bandas criminales como el Tren de Aragua.

“El grupo que fue infiltrado no fue cualquier grupo en el Ejército Nacional. Se encarga de la seguridad presidencial, vicepresidencial y de altos dignatarios del Estado”, señaló el ente acusador.

El peligroso alcance de la infiltración

La falsa oficial habría iniciado como una fuente humana en operativos contra el Tren de Aragua, pero posteriormente fue presentada como miembro activo del Ejército. Su suplantación llegó al punto de ordenar cerca de ocho allanamientos en Bogotá, demostrando el alcance de su infiltración.

Las reuniones infiltradas se llevaron a cabo en diversos batallones, donde se expuso información sensible sobre grupos delictivos organizados, capacidades operacionales, ubicaciones estratégicas y fechas de operaciones judiciales planificadas.

Para la Fiscalía, esta infiltración representaba un grave riesgo para la seguridad nacional. Como resultado, se les imputaron a los involucrados los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

En las últimas horas, un juez ordenó la detención carcelaria de los implicados. Lo que delató a Salgado es que en una de las operaciones que ordenó se perdieron cocaína y armas. Al momento de revisar su perfil, comenzaron a saber qué no le correspondía el cargo que aseguraba tener.

