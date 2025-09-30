"Altos mandos sabían de su infiltración": lo que reveló el esposo de la mujer que se hizo pasar por falsa capitana

El proceso judicial contra Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalada de presentarse como capitana de la Policía para acceder a reuniones estratégicas de seguridad e información reservada sobre operativos contra organizaciones criminales y la seguridad presidencial, destapó un escándalo en los más altos niveles de las Fuerzas Militares y la Policía.

La mujer, hoy privada de la libertad e imputada junto a dos militares activos, ingresó en varias oportunidades a instalaciones del Ejército y logró asistir a espacios en los que se planeaban acciones contra estructuras como el Tren de Aragua.

Los informes de contrainteligencia revelaron que la supuesta oficial entró en al menos 36 ocasiones al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro.

"Altos mandos sabían de su infiltración": esposo de falsa capitana

En medio de esto, su esposo, el cabo primero Lewis Cuello, salió en su defensa y aseguró que no es una impostora, sino una fuente no formal de inteligencia que operaba bajo el conocimiento de altos mandos.

Es una fuente no formal que trabaja con la fuerza, incluso con Fuerza Aérea, Policía, Ejército. Ya tenía la oportunidad de trabajar con diferentes fuerzas. En ningún momento ella fue infiltrada.

Según el suboficial, la mujer aportó resultados concretos en la desarticulación de al menos dos bandas delincuenciales y grupos armados ilegales, labores que, sostiene, habrían sido posibles gracias a su papel dentro de operaciones encubiertas.

Ella le ha dado muchos resultados a la fuerza pública.

Falsa capitana fue imputada por infiltrarse a reuniones del Ejército

A pesar de estas afirmaciones, la Fiscalía imputó a Salgado y a los militares Pedro Nel Jiménez, mayor y comandante del Bafour 5, y al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

RELACIONADO Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

Ahora, según Cuello, su esposo, la situación actual va más allá del proceso judicial. Afirma que ella enfrenta riesgos dentro del centro de reclusión en el que se encuentra.

En este momento tememos por la seguridad de Luisa Fernández, tememos por la seguridad de nuestra familia. Algunos golpes, hay maltrato, hay presión que le están generando a ella en ese momento donde la tienen recluida.

El abogado del mayor Jiménez, por su parte, defendió la inocencia de su cliente y cuestionó las acusaciones:

Aquí no hay nada ilegal. Lo que me sorprende es que vengan a perseguir a un comandante de un batallón con esos resultados operacionales que ha producido con su ayuda de inteligencia contra el Tren de Aragua, por Dios.

Finalmente, la audiencia para definir si Salgado continuará en detención se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre.