Juan Pablo Raba contó detalles acerca de la premonición que tuvo Yeison Jiménez sobre su fallecimiento

El actor y amigo del cantante habló en Noticias RCN sobre la entrevista que le hizo en su pódcast ‘Los hombres sí lloran’.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 13 de 2026
08:53 a. m.
La música popular sigue lamentando la trágica muerte de Yeison Jiménez. El artista estaba dispuesto a llegar a Antioquia, pero la avioneta colapsó y se accidentó con el suelo.

El cantante abordó la aeronave N325FA junto a cinco personas: capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. El reporte preliminar apuntó que chocó con el piso, hubo un rebote y en el segundo impacto se dieron las explosiones.

El último adiós a Yeison Jiménez

Medicina Legal ha llevado a capo la entrega del cuerpo, al mismo tiempo que a nivel nacional le han hecho homenajes al cantante caldense.

Juan Pablo Raba, reconocido cantante que entrevistó a Jiménez, habló con Noticias RCN. Recordó el encuentro que tuvieron, en el que el artista contó que había soñado tres veces con una muerte en un accidente aéreo.

La revelación la hizo en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por Raba. “Lo que más rescato de la entrevista es la generosidad que tuvo Yeison de compartir, no solamente el gran temor que tenía, sino su experiencia de vida”.

¿Cómo recordará Juan Pablo a Yeison?

“Es una historia de superación, resiliencia, amor propio y amor por el trabajo. Estaré agradecido con él, con su espíritu y haberme compartido su historia. Siempre lo llevaré en el corazón con mucho agradecimiento”, narró.

Raba señaló que hizo una buena conexión con Jiménez, a tal punto que se volvieron amigos: “Los accidentes siempre nos chocan, porque uno no quisiera que la gente se fuera tan rápido y de repente; más cuando es joven, talentosa y trabajadora. Él quería vivir tranquilo y sintió que había alcanzado una cantidad de metas, por lo que quería enfocarse en su familia. Eso es lo que más me impacta”.

Inclusive, Jiménez tenía en sus planes retirarse de la música a los 35 años. Es decir, este mismo año.

