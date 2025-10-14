Mujer presenció el momento en el que el ELN secuestró a su hijo mientras jugaba fútbol en Tibú

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpió en un campeonato de fútbol local en Tibú (Norte de Santander) para secuestrar a Andrés Felipe Cuadro Rincón, un joven de 17 años con aspiraciones de convertirse en jugador profesional.

El incidente ocurrió en una vereda, donde el menor se encontraba acompañado por su madre. Ella presenció el secuestro, así como varios de los vecinos que disfrutaban del encuentro.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

La madre, Eliana Carolina Rincón, alzó su voz y exigió que el adolescente sea liberado inmediatamente. La familia completa más de 48 horas sin saber nada sobre su paradero. “Un niño inocente no debe vivir en cautiverio. Pedimos con el corazón su pronta liberación. Que vuelva a casa, donde merece estar”, este fue el mensaje que publicó.

El partido se acabó y más o menos como a las 3:30 p.m. (del domingo 12 de octubre), llegaron unos hombres armados y se lo llevaron.

El panorama en el territorio es preocupante. Autoridades estiman que, durante 2025, más de 80 casos de secuestro se han registrado en Norte de Santander. De acuerdo con la Defensoría, el Catatumbo es una de las regiones más azotadas por el conflicto.

Crítica situación en Tibú y Catatumbo

La entidad indicó que desde enero de este año, las disputas entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han desatado una ola de violencia en la región. Los enfrentamientos han sido más visibles en Tibú, Teorama, El Tarra, San Calixto y Convención.

Aparte de los atentados, secuestros, cierres viales y amenazas, puntualmente en Tibú y El Tarra, ha habido suspensión de las actividades escolares, desabastecimiento de alimentos e impedimentos en el acceso a ayudas humanitarias.

“Los grupos armados ilegales buscan incidir en las estructuras comunitarias para mantener el control social y territorial (…) Se advierte que en algunos sectores estarían intentando influir en la elección de nuevos presidentes o voceros comunales”, detalló la Defensoría en una reciente alerta temprana.