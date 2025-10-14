CANAL RCN
Colombia Video

Mujer presenció el momento en el que el ELN secuestró a su hijo mientras jugaba fútbol en Tibú

El ELN llegó al partido y sin dar explicaciones, se llevó al joven de 17 años. La familia exige su liberación inmediata.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpió en un campeonato de fútbol local en Tibú (Norte de Santander) para secuestrar a Andrés Felipe Cuadro Rincón, un joven de 17 años con aspiraciones de convertirse en jugador profesional.

Desgarrador relato de soldados sobrevivientes al ataque del ELN en Arauca: momentos de angustia
RELACIONADO

Desgarrador relato de soldados sobrevivientes al ataque del ELN en Arauca: momentos de angustia

El incidente ocurrió en una vereda, donde el menor se encontraba acompañado por su madre. Ella presenció el secuestro, así como varios de los vecinos que disfrutaban del encuentro.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

La madre, Eliana Carolina Rincón, alzó su voz y exigió que el adolescente sea liberado inmediatamente. La familia completa más de 48 horas sin saber nada sobre su paradero. “Un niño inocente no debe vivir en cautiverio. Pedimos con el corazón su pronta liberación. Que vuelva a casa, donde merece estar”, este fue el mensaje que publicó.

El partido se acabó y más o menos como a las 3:30 p.m. (del domingo 12 de octubre), llegaron unos hombres armados y se lo llevaron.

El panorama en el territorio es preocupante. Autoridades estiman que, durante 2025, más de 80 casos de secuestro se han registrado en Norte de Santander. De acuerdo con la Defensoría, el Catatumbo es una de las regiones más azotadas por el conflicto.

Crítica situación en Tibú y Catatumbo

La entidad indicó que desde enero de este año, las disputas entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han desatado una ola de violencia en la región. Los enfrentamientos han sido más visibles en Tibú, Teorama, El Tarra, San Calixto y Convención.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

Aparte de los atentados, secuestros, cierres viales y amenazas, puntualmente en Tibú y El Tarra, ha habido suspensión de las actividades escolares, desabastecimiento de alimentos e impedimentos en el acceso a ayudas humanitarias.

“Los grupos armados ilegales buscan incidir en las estructuras comunitarias para mantener el control social y territorial (…) Se advierte que en algunos sectores estarían intentando influir en la elección de nuevos presidentes o voceros comunales”, detalló la Defensoría en una reciente alerta temprana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

¿Qué se sabe del mexicano que fue hallado sin vida en una vivienda de Itagüí?

Secretaria de Movilidad

¿Qué sigue tras la implosión del intercambiador de Puente Aranda?

Transmilenio

VIDEO | Hombre aparentó ser policía para robar usuarios en Transmilenio: cayó tras persecución

Otras Noticias

Trabajo

Aclaran cuándo el tiempo de traslado sí cuenta como jornada laboral: téngalo en cuenta

Este desplazamiento solo aplica para situaciones excepcionales. Conozca cuáles son.

Miguel Ángel Russo

El homenaje de los hinchas de Millonarios a Miguel Russo que se hizo viral en Sudamérica

Miles de hinchas de diferentes equipos aplaudieron el enorme gesto de la hinchada de Millonarios con Miguel Ángel Russo.

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Turismo

Entró en vigor nuevo sistema para viajar a Europa: esto es todo lo que debe saber

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social