Piden investigación a Ricardo Roa y al ministro Guillermo Jaramillo por campaña de Gustavo Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación que vuelve a poner bajo la lupa la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Esta vez, el alto tribunal ordenó compulsar copias a tres entidades del Estado para que se investigue a dos de los principales responsables de esa campaña: el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Ambos desempeñaron roles de dirección en la estructura política que llevó a Petro a la Presidencia de la República.

Investigarán a Ricardo Roa y a Guillermo Jaramillo por campaña de Gustavo Petro

De acuerdo con la determinación de la Sala de Instrucción, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El objetivo es que estas entidades examinen si durante la campaña presidencial de 2022 se presentaron posibles irregularidades relacionadas con la administración de recursos, la financiación o el cumplimiento de las normas electorales.

¿Cuál fue el papel de Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo en la campaña de Petro?

La Corte indicó que Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo fueron gerentes de la campaña de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, respectivamente, durante el proceso electoral que culminó con la victoria en segunda vuelta en junio de 2022.

En su calidad de responsables de la gerencia, ambos tuvieron a su cargo la coordinación de la estrategia y la supervisión de los recursos utilizados en las actividades políticas y logísticas de la campaña.

La decisión del alto tribunal implica que cada entidad deberá actuar dentro de sus competencias. La Fiscalía tendrá que revisar si los hechos mencionados podrían constituir delitos de tipo penal.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, deberá analizar la documentación y los reportes financieros de la campaña para verificar si hubo incumplimiento de las normas sobre topes o aportes.

Finalmente, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá evaluar los hechos frente a los funcionarios que tienen fuero constitucional.