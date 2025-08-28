CANAL RCN
Detuvieron a presunto violador en serie que se hacía pasar por mototaxista en Soledad

Tiene 15 antecedentes judiciales, nueve de ellos por abuso sexual.

agosto 28 de 2025
En el municipio de Soledad, Atlántico, las autoridades lograron la captura de un presunto agresor sexual que durante meses habría venido atacando a mujeres utilizando la modalidad de mototaxista.

El caso generó alerta luego de que varias víctimas denunciaran un mismo patrón.

¿Cómo actuaba este presunto violador en serie?

Según las autoridades, el sujeto ofrecía un supuesto servicio de transporte, las llevaba hacia lugares apartados, las despojaba de sus pertenencias y posteriormente las sometía a abusos sexuales.

La captura se produjo en las últimas horas en el barrio Los Cedros, tras un operativo que venía siendo preparado por la Policía Nacional como respuesta a las denuncias de las afectadas.

¿Quién era el presunto abusador en serie en Soledad?

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es un hombre de 33 años que estaría vinculado a múltiples hechos de abuso y robo cometidos bajo esta modalidad.

La investigación permitió establecer que el sujeto actuaba solo, interceptaba a las mujeres en diferentes sectores de Soledad y se hacía pasar por mototaxista para generar confianza. Una vez las víctimas subían al vehículo, las trasladaba a zonas poco transitadas donde cometía los ataques.

El coronel Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó detalles sobre los antecedentes del capturado. Señaló que en su historial judicial aparecen 15 anotaciones en total, entre ellas nueve por acceso carnal violento, cuatro por hurto, una por falsedad marcaria y una por fuga de presos.

Finalmente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el proceso judicial.

