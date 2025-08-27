Hombre apuñaló a su pareja mientras dormía y huyó por una ventana: un familiar presenció todo

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 51 años acusado de asesinar a su compañera permanente en San Vicente del Caguán, Caquetá.

La Fiscalía lo responsabiliza de un feminicidio ocurrido el pasado 22 de agosto, cuando la víctima fue atacada con un arma cortopunzante mientras descansaba en su vivienda.

Hombre apuñaló a su pareja mientras dormía e intentó huir por una ventana

Los hechos investigados se registraron en el barrio Centro del municipio de San Vicente del Caguán, en la residencia que la pareja compartía.

De acuerdo con el informe judicial, la víctima se encontraba acompañada por algunos familiares. Sin embargo, el señalado habría esperado a que todos se retiraran a descansar para ejecutar el ataque.

El hombre, presuntamente, entró en la habitación donde dormía su compañera y la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

Un familiar se dio cuenta del asesinato e intentó detenerlo

Durante la agresión, un familiar que se encontraba en la vivienda descubrió lo que estaba ocurriendo, momento en el que el agresor optó por escapar por la ventana para evitar ser detenido.

La Fiscalía confirmó que la mujer soportaba un ciclo permanente de violencia intrafamiliar, que incluía agresiones físicas, psicológicas y verbales, el cual se intensificó cuando ella manifestó su intención de terminar la relación sentimental que mantenía desde hacía 33 años.

Tras el crimen, se inició la búsqueda del presunto responsable. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, lograron materializar su captura en el barrio Hernández, en el mismo municipio, frente a la estación de Policía.

El procesado fue presentado ante un juez y la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado.